مصرع وإصابة 2 إثر انهيار حائط منزل بأسيوط

لقي شخص مصرعه بينما أصيب آخر إثر انهيار حائط داخلي لمنزل قديم عليهما بمركز القوصية بأسيوط.تلقي اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انهيار حائط منزل داخلي ووجود إصابات ووفيات بمركز القوصية.وعلى الفور انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين انهيار حائط داخلي من منزل قديم ملك المواطن "عبدالله م م"، أدى إلى وفاة "شعبان ع ا ا" ٣٢ سنة، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى القوصية تحت تصرف النيابة وإصابة "خلف. م. ح"، ٥٥ سنة، وتم نقله إلى مستشفى القوصية لتلقى العلاج.وجار اتخاذ الاجراءات اللازمة وتامين المنازل المجاورة بمعرفة الجهات المعنية والإدارة الهندسية بمركز القوصية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.