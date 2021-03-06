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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أستاذ صدر يتوقع تحوّر كورونا إلى مرض موسمى مثل الإنفلونزا

السبت 06/مارس/2021 - 06:18 م
الأنفلونزا
الأنفلونزا
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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قال الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني، إن حالات وفيات كورونا بدأت في الظهور مجددا بعدما انخفضت لمدة شهر تقريبا، مشيرا إلى أن الحالات الخفيفة المصابة بكورونا أعلى من الحالات المتوسطة والشديدة.

وأوضح الدكتور أيمن سالم أن التحورات الجديدة لفيروس كورونا انتشرت في معظم دول العالم وليس بعيدا أن تظهر في مصر، بسبب التنقل والسفر.

وكانت وزارة الصحة، أكدت الأسبوع الماضي، عدم رصد أي تحور لفيروس كورونا في مصر حتى الآن.

وشدد أستاذ الأمراض الصدرية بقصر العيني، على ضرورة الإجراءات الاحترازية وعدم الاختلاط عن قرب والالتزام بمسافة متر ونصف بين الأشخاص.

ونوه الدكتور أيمن سالم، بأن فيروس كورونا دخل في انحدار أعداد حالات الإصابة اليومية ومع الوقت تكرار تحور الفيروس يتوقع أن يكون أقل شدة وقد ينتهي الأمر إلى تحور موسمي مثل الإنفلونزا.

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