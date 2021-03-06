أستاذ صدر يتوقع تحوّر كورونا إلى مرض موسمى مثل الإنفلونزا

قال الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني، إن حالات وفيات كورونا بدأت في الظهور مجددا بعدما انخفضت لمدة شهر تقريبا، مشيرا إلى أن الحالات الخفيفة المصابة بكورونا أعلى من الحالات المتوسطة والشديدة.وأوضح الدكتور أيمن سالم أن التحورات الجديدة لفيروس كورونا انتشرت في معظم دول العالم وليس بعيدا أن تظهر في مصر، بسبب التنقل والسفر.وكانت وزارة الصحة، أكدت الأسبوع الماضي، عدم رصد أي تحور لفيروس كورونا في مصر حتى الآن.وشدد أستاذ الأمراض الصدرية بقصر العيني، على ضرورة الإجراءات الاحترازية وعدم الاختلاط عن قرب والالتزام بمسافة متر ونصف بين الأشخاص.ونوه الدكتور أيمن سالم، بأن فيروس كورونا دخل في انحدار أعداد حالات الإصابة اليومية ومع الوقت تكرار تحور الفيروس يتوقع أن يكون أقل شدة وقد ينتهي الأمر إلى تحور موسمي مثل الإنفلونزا.