كيف دعّمت «التضامن» أطفال بلا مأوى؟

"أطفال الشوارع" ظاهرة أرّقت الحكومات المصرية المتعاقبة، لكنها اتخذت مسار مختلف منذ عام 2016 عندما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الالتفات إلى هذا الملف وبحث قضية أطفال الشوارع، فأطلقت وزارة التضامن برنامج "أطفال بلا مأوي" بعد أن وضعت استراتيجية لمكافحة الظاهرة.«الدستور» عرض في السطور التالية دور برنامج أطفال بلا مأوى في دعم الأطفال.بداية برنامج أطفال بلا مأوىفي 2014، بدأ المسح الأول لرصد ظاهرة أطفال الشوارع بالمحافظات وعلى أساس هذا المسح، تم إطلاق البرنامج واستمرت عمليات البحث في أغلب المحافظات بسبب تغير ظاهرة أطفال الشوارع وتحركها من محافظة لأخرى.وتعمل 21 مؤسسة في 13 محافظة على تأهيل الأطفال وإعادة دمجهم ما بين دور الرعاية وأسرهم، و10 مؤسسات حتى عمر 18 سنة في عدد من المحافظات التي تضم عدد كبير من كبار بلا مأوى.وحقق برنامج أطفال بلا مأوى نجاحًا كبيرًا منذ تدشينه وظهرت نتائج هذا النجاح في تراجع أعداد الأطفال بلا مأوى مع تردد كبير لدى البعض للنزول للشارع؛ لأنهم أصبحوا على دراية أن الفرق لن تتركهم في الشارع وستبدأ التعامل معهم.فرق العمل لدعم أطفال الشوارعووضعت وزارة التضامن أسس يتم على أساسها اختيار فرق العمل التي تعمل في برنامج أطفال بلا مأوى، فيمرون باختبارات للتأكد من إيمانهم بقضية أطفال الشوارع، فيتم انتقائهم بدقة وتدريبهم ورفع قدراتهم على كيفية التعامل في هذه الحالات ويكون منهم أخصائي نفسي، اجتماعي، أنشطة، مسعف، ومسؤول عن إدارة الحالة نفسها.وتنتقل هذه الفرق من خلال خريطة توفرها الوزارة معتمدين على وحدات متنقلة مجهزة كدار رعاية وأتوبيسات مجهزة تجوب الشوارع للبحث عن من هم بلا مأوى، بها أخصائي نشاط، وأخصائي نفسي ومسعف، للتعامل مع الحالات بكفاءة، لأنهم عرضة للحروق والإصابات وفي حالة نفسية سيئة.وتمتلك وزارة التضامن قاعدة بيانات للأطفال الموجودين بالشارع في المحافظات التي يعمل بها البرنامج، وكذلك الأطفال المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتم ربط قاعدة البيانات بنظام اجهزة المعلومات الجغرافية في الوحدات المتنقلة وكذلك انظمة كاميرات المراقبة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.كيف تعمل خطة التضامن على إنقاذ الأطفال؟ووضعت وزارة التضامن خطة للحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى، بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر، لتنسيق الجهود المتعلقة بالظاهرة على المستوى القومي بحيث تأتى بنتائج فعالة للحد من الظاهرة.وتسعى الخطة لحماية 80% من أطفال الشوارع بتقديم خدمات الإعاشة والتأهيل لهم، ودمج 60% من أطفال الشارع الموجودين "أسرة – دور رعاية إجتماعية" وتطوير البنية التحتية وزيادة القدرات الاستيعابية لـ6 مؤسسات للرعاية الاجتماعية بالتنسيق المباشر بين صندوق تحيا مصر والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتشكيل 17 فرقة عمل بالشارع تعمل من خلال الوحدات الاجتماعية المتنقلة، مع تطوير قدرات 21 مؤسسة للرعاية الاجتماعية وذلك من خلال سد العجز في الجهاز الوظيفي وبناء قدرات الجهاز الوظيفي وتطوير البرامج والأنشطة المتعلقة بتأهيل الأطفال.