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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4 قتلى في إطلاق صواريخ على مصاف نفطية بشمال سوريا

السبت 06/مارس/2021 - 05:28 م
إطلاق صواريخ على
إطلاق صواريخ على مصاف نفطية
وكالات
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أدى إطلاق صواريخ على مصاف للنفط في شمال سوريا إلى سقوط أربعة قتلى على الأقل وجرح أكثر من عشرين آخرين، ما أدى إلى اندلاع أكبر حريق يصيب مثل هذه المنشأت، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا أن صواريخ أطلقتها سفن حربية روسية وقوات متحالفة مع النظام السوري أصابت مصافي للنفط في محافظة حلب ليل الجمعة السبت مسببة حريقا كبيرا في المنطقة التي تسيطر عليها القوات التركية والفصائل الموالية لها.

وأشار المرصد إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 24 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة بالقرب من بلدة جرابلس.

وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن مقتل مقاتل سوري موال لتركيا على الأقل.

وامضت فرق الإنقاذ عدة ساعات للسيطرة على الحريق الذي اندلع في نحو 180 شاحنة وصهريج، حسب المرصد.

ويعد هذا الحريق "الأضخم الذي احدثه استهداف صاروخي على حراقات نفط بدائية"، وفق المصدر نفسه.

واستهدفت المنشآت النفطية في الأجزاء التي تسيطر عليها تركيا من محافظة حلب بهجمات متكررة في الأشهر الأخيرة. لكن موسكو ودمشق لم تؤكدا أنهما شنتا هذه الهجمات.

وكلفت الحرب الدامية التي دمرت سوريا منذ 2011 صناعة النفط عشرات المليارات من الدولارات.

وقبل النزاع، كان إنتاج النفط الخام السوري يصل الى نحو 400 ألف برميل يوميا. لكنه انهار حاليا.

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