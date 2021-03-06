إيران تسجل 8212 إصابة و82 وفاة بكورونا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الإيرانية سیما سادات لاري، اليوم السبت، تسجيل 8 آلاف و212 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و82 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأضافت لاري في تصریح نقلته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية أن عدد إجمالي الإصابات بفیروس کورونا في البلاد ارتفع إلى ملیون و681 ألفا و682 شخصا بينهم 3784 شخصا في وضع حرج، فيما بلغ عدد حالات الوفاة جراء الفيروس 60 ألفا و594 شخصا.وأشارت لاري إلى أن عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونا و435 ألفا و357 شخصا حتى اليوم، لافتة إلى أن تلك الإحصائيات تستند إلى إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا على 11 مليونا و212 ألفا و921 شخصا في مختلف أنحاء إيران.