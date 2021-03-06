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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير يمنى: ميليشيا الحوثى لن تنصاع إلا تحت ضغط عسكرى وسياسى

السبت 06/مارس/2021 - 05:59 م
معمر الإرياني
معمر الإرياني
نيفين أشرف
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قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم السبت، إن تجارب اليمنيين مع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تؤكد أنها لا تفهم سوى لغة القوة، وأنها لن تنصاع لدعوات وجهود التهدئة ووقف إطلاق النار والانخراط في مسار لبناء السلام على قاعدة المرجعيات الثلاث، إلا تحت ضغط عسكري وسياسي، وهو ما يجب أن يستوعبه المجتمع الدولي.

وأضاف في سلسلة من التغريدات عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "منذ انقلابها على الدولة لم تجلس ميليشيا الحوثي على طاولة حوار إلا تحت الضغط العسكري، الأولى عندما سيطر الجيش الوطني على فرضة نهم المدخل الشمالي للعاصمة المختطفة صنعاء، والثانية عندما اقتربت القوات المشتركة من السيطرة على مدينة الحديدة وذهب الحوثيون للتفاوض في السويد".

وتابع الإرياني: "في كل جولات التفاوض التي شاركت فيها ميليشيا الحوثي، لم تكن جادة في الوصول لحل سلمي للأزمة، وكان الجلوس على طاولة الحوار مجرد مناورة لالتقاط الأنفاس وترتيب صفوفها وتجنيد المزيد من المغرر بهم، والعودة للتصعيد العسكري تنفيذًا للأجندة الإيرانية وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة".

واختتم قائلًا: "نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بعدم إضاعة المزيد من الوقت والجهد في محاولات عبثية لإقناع قيادات ميليشيا الحوثي الجنوح للسلم فيما دماء اليمنيين تنزف ومعاناتهم تتفاقم جراء تصعيدها العسكري، والتحرك الجاد لدعم جهود الدولة لبسط سيطرتها وإنهاء الانقلاب ووضع حد للمعاناة الإنسانية".

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