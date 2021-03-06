إزالة مطبات عشوائية وتركيب أغطية صرف بالمنيا (صور)

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا عددًا من المطبات العشوائية من شوارع ومداخل العزب بقرية بني أحمد الغربية، كما قامت بوضع أغطية لبيارات الصرف التي كانت تمثل خطورة على المواطنين، استجابة لشكواهم بحي غرب المدينة.وقال هشام الضوي، رئيس الوحدة المحلية لقرية بني أحمد الغربية، إنه تم اليوم إزالة مطبات عشوائية بمدخل عزبة أبو زيد، التابعة للوحدة المحلية للقرية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفتح الطريق أمام حركة المارة من المواطنين والمركبات.أضاف رمضان جمال، رئيس حي غرب مدينة المنيا أنه في سياق حل الشكاوي تم التعامل الفوري مع مشكلة بيارات وغرف الصرف الصحي المكشوفة، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وتم تركيب 4 أغطية بيارات كانت تمثل خطرًا على الأطفال بتلك الشوارع التي تم رصد غرف البيارات بها دون أغطية.