تجليس أسقفين وسيامة 7 جدد.. تعرف عليهم

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه سيتم تجليس اثنين من أساقفة العموم وسيامة 7 من الآباء الرهبان في درجة الأسقفية، وذلك في قداس أحد الرفاع صباح غدٍ الذي بدأت صلوات العشية الخاصة به في الثالثة من مساء اليوم.والأسقفان هما الأنبا مكاريوس الأسقف العام، الذي سيتم تجليسه على كرسي إيبارشية المنيا وتوابعها، والأنبا ساويرس الأسقف العام الذي سيتم تجليسه على ديري القديس الأنبا توماس ومار بقطر بالخطاطبة.وتابع القمص موسى، في بيان اليوم، أن الآباء الرهبان الذين ستتم سيامتهم هم الراهب أغابيوس، والأنبا بيشوي أسقفًا ورئيسًا لدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والراهب القمص ثاؤفيلس المحرقي أسقفًا لإيبارشية أبوقرقاص وتوابعها الراهب والقمص سيرابيون السرياني، أسقفًا لإيبارشية شرق المنيا وتوابعها، والراهب القمص أخنوخ والأنبا بيشوي أسقفًا عامًا لإفريقيا، والراهب القمص سيداروس الصموئيلي أسقفًا عامًا لقطاع كنائس عزبة النخل، إضافة إلى الراهب القمص زوسيما المحرقي أسقفًا عامًا لأسيا، والراهب القس مارتيروس آفا مينا أسقفًا عامًا لقطاع كنائس عين شمس والمطرية.