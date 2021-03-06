جامعة الأزهر توجه نداء لطالبات المدن الجامعية

طالبت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة الأزهر فرع البنات، اليوم السبت، الطالبات اللاتي تم تسكينهن بالمدن الجامعية للطالبات بالقاهرة والإسكان الخارجي بسرعة سداد مصروفات السكن الجامعي عن الفصل الدراسي الثاني 20202021، لإنهاء جميع إجراءات الإقامة والمعيشة بالمدينة الجامعية.وذكرت الجامعة، في بيانها، إنه حال تأخير دفع المصروفات عن المهلة المحددة ستتخذ الإجراءات المنصوص عليها بلائحة المدن الجامعية مع ملاحظة أن قيمة المصروفات عن الفصل الدراسي الثاني 350 جنيها، كود الدفع بخدمة فورى 6451، مع ضرورة التأكد من اسم الطالبة والرقم القومي وقيمة المصروفات بإيصال السداد، والاحتفاظ بإيصال سداد مصروفات الفصل الدراسي الثاني و2 صورة منه لتقديمها لإدارة المدينة لإنهاء باقي إجراءات التسكين.