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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب تركي لـ«الدستور»: أردوغان يسيس القضاء لإسكات المعارضة

السبت 06/مارس/2021 - 06:47 م
عمر فاروق جرجرلي
عمر فاروق جرجرلي
آية حسني
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يواجه البرلماني المعارض التركي عمر فاروق جرجرلي أوغلو، ضغطا كبيرا من السلطات في بلاده، بسبب محاولاته المستمرة لكشف ما يقوم به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أساليب قمعية تجاه المعارضة، ولا سيما الأكراد، فضلا عن رفضه لسياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم التوسعية تجاه الشرق الأوسط.

واستخدم أردوغان القضاء التركي ضد جرجرلي، حيث قضت محكمة الاستئناف العليا بتركيا في 19 فبراير الماضي بسجن النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي، لمدة عامين و6 أشهر، في حكم نهائي غير قابل للطعن، على خلفية تهم متعلقة بـ"الترويج لمنظمة إرهابية".

وقدم النائب التركي أول أمس، التماسا إلى المحكمة الدستورية، في محاولة لوقف حكم نهائي بالسجن صادر ضده.

ووصف جرجرلي، الحكم ضده، بأنه سياسي بعيدا عن القانون والدستور، قائلًا: "تضع الحكومة القضاء تحت سيطرتها وتتخذ القرار الذي تريده".

وقال جرجرلي في تصريح لـ"الدستور": "يحاول أردوغان عبر الأحكام القضائية المسيسة إسكات الأصوات المعارضة، وإخافتها لضمان استمرار نفوذه"، معتبرا أن العقوبة التي صيغت ضده تؤثر على نشاطه السياسي، ولكن قبل ذلك فهي تؤثر على إرداة الأمة والشعب التركي – على حسب قوله-.

وتابع النائب التركي: "سأستمر في إسماع صوت تركيا ومعارضيها، وسأواصل معارضة الخروج على القانون في نظام أردوغان".

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