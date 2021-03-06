رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم العالي يتفقد امتحانات كلية التربية بجامعة المنوفية

السبت 06/مارس/2021 - 05:08 م
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار
إسراء جمال
طباعة
واصل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جولاته التفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021 بالجامعات والمعاهد، وتفقد صباح اليوم السبت لجان الامتحانات بكلية التربية جامعة المنوفية، يرافقه عادل مبارك، رئيس الجامعة، والسادة نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات.

خلال الجولة اطمأن وزير التعليم العالي على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا؛ تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، وذلك حرصًا على سلامة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين خلال فترة أداء الامتحانات، وشدد على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، والعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان، لمساعدتهم في أداء الامتحان بسهولة ويسر، وحل أي مشكلة تطرأ خلال أعمال الامتحانات.

كما تفقد الوزير بوابات الجامعة وقاعات الامتحانات بكلية التربية بجامعة المنوفية، للتأكد من تطبيق إجراءات التعقيم والوقاية وتواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري، وكذلك توافر سيارات الإسعاف لمواجهة أي مستجدات أو حالات طارئة، وتواجد الأطباء لمتابعة الحالة الصحية للطلاب.

وأجرى "عبدالغفار" حوارًا مع بعض الطلاب حول مستوى الامتحانات، وأشاد خلال الجولة بما لمسه من التزام بالتعليمات والإجراءات، التي وضعتها الكلية والجامعة لضبط العملية الامتحانية داخل اللجان وخارجها.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول المؤجلة للعام الجامعي 2020-2021 قد بدأت مطلع الأسبوع الماضي وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة وفقًا للمعايير المعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة، حرصًا على صحة وسلامة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعات.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالى: لن يسمح لأحد بتعطيل العملية التعليمية

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الكريمات لـ20 متوفيًا

وفاة اللواء أحمد رجائى عطية بطل سلاح الصاعقة ومؤسس الفرقة «777 قتال»

صحيفة سودانية تكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى الخرطوم

الصور

image description

تداول 27 سفينة و118 ألف طن غلال في صومعة ميناء دمياط

image description

حملة لإزالة التعديات على أراض زراعية في دمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يلتقي لجنة «تأهيلي دكتوراه» التربية الرياضية

image description

حملات نظافة مكثفة بأحياء ومراكز أسيوط

image description

اعتماد قرارات تصالح جديدة في مخالفات البناء بأسيوط

الأكثر قراءة

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

وزير التعليم العالى: لن يسمح لأحد بتعطيل العملية التعليمية

أول فيديو من موقع حادث الكريمات.. راح ضحيته 20 شخصًا

صحيفة سودانية تكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى الخرطوم

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

موعد بدء معرض زهور الربيع 2021

بريطانيا ترشح «نيجيري الأصل» لعضوية لجنة قانونية بالأمم المتحدة

فريق رعد يعلن رسميا انطلاقه للمنافسة في المسابقات المحلية والعالمية

تلقيح قردة من حديقة الحيوانات فى سان دييغو ضد كورونا

أيام زمان

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس

«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «8»
ماجد حبته
بابا الفاتيكان فى العراق
المزيد

الثقافة

ختام فعاليات المسرح المتنقل بوادى مندر

تاسع أمسيات مبادرة «علاقات ثقافية» بعنوان «مصر والبرتغال»

«مستقبل التراث العمرانى للقاهرة» على مائدة الأعلى للثقافة الأربعاء

«اليونيسكو»: العراق يتربع مجددًا على عرش التاريخ