وزير التعليم العالي يتفقد امتحانات كلية التربية بجامعة المنوفية

واصل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جولاته التفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021 بالجامعات والمعاهد، وتفقد صباح اليوم السبت لجان الامتحانات بكلية التربية جامعة المنوفية، يرافقه عادل مبارك، رئيس الجامعة، والسادة نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات.خلال الجولة اطمأن وزير التعليم العالي على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا؛ تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، وذلك حرصًا على سلامة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين خلال فترة أداء الامتحانات، وشدد على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، والعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان، لمساعدتهم في أداء الامتحان بسهولة ويسر، وحل أي مشكلة تطرأ خلال أعمال الامتحانات.كما تفقد الوزير بوابات الجامعة وقاعات الامتحانات بكلية التربية بجامعة المنوفية، للتأكد من تطبيق إجراءات التعقيم والوقاية وتواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري، وكذلك توافر سيارات الإسعاف لمواجهة أي مستجدات أو حالات طارئة، وتواجد الأطباء لمتابعة الحالة الصحية للطلاب.وأجرى "عبدالغفار" حوارًا مع بعض الطلاب حول مستوى الامتحانات، وأشاد خلال الجولة بما لمسه من التزام بالتعليمات والإجراءات، التي وضعتها الكلية والجامعة لضبط العملية الامتحانية داخل اللجان وخارجها.يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول المؤجلة للعام الجامعي 2020-2021 قد بدأت مطلع الأسبوع الماضي وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة وفقًا للمعايير المعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة، حرصًا على صحة وسلامة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعات.