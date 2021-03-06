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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ظافر العابدين يدخل عالم الإخراج من خلال فيلم «غدوة»

السبت 06/مارس/2021 - 04:28 م
ظافر العابدين
ظافر العابدين
دعاء عبد المقصود
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أعلن ظافر العابدين، عن دخوله عالم الإخراج من خلال الفيلم الروائي الطويل غدوة، وذلك خلال ندوة صحفية عُقدت في مركز الفنون المعاصرة 32BIS بالعاصمة التونسية، كما أعلن أن الفيلم سيكون من بطولته وإنتاجه من خلال شركته DOUBLE A بالاشتراك مع نوماديس إيماج وMAD Solutions.

وعلق ظافر العابدين قائلًا: "كان الإخراج دائمًا حلم، لكنني كنت أنتظر المشروع المناسب. غدوة هي قصة قريبة جدًا من قلبي، وأشعر بها بقوة. إنها قصة تونسية، ولكن الجوانب الاجتماعية والإنسانية التي تنطوي عليها ستجعل الكثير من الناس يتفاعلون معها". وعبر الممثل التونسي عن حماسه لإنتاج هذا الفيلم وأداء أحد أدواره إلى جانب كتابة السيناريو مع السينمائي المصري أحمد عامر.

وتوجه ظافر العابدين بالشكر للأطراف الداعمة لمشروع فيلمه من رعاة معبرا عن فخره بالتعاون مع المنتجة درة بوشوشة والتي تجمعه معها علاقة عمل وصداقة طويلة وكذلك شركة.MAD Solutions

أما المنتجة درة بوشوشة مؤسسة شركة نوماديس إيماج قالت:"سيناريو فيلم غدوة جذبني رغم أني في العادة أختار مشاريعي علي أساس الفكرة قبل البدء في كتابة السيناريو وتنفيذ الفيلم، وأود التشديد على إعجابي بأسلوب ظافر العابدين في كتابة السيناريو، فقد اكتشفت تمكنه من الكتابة السينمائية منذ سنوات طويلة، وأنا سعيدة بتعاوننا في فيلم غدوة".

كما عقب كلً من علاء كركوتي وماهر دياب الشريكان المؤسسان لـ MAD Solutions

في نفس السياق: "نعتقد أنه سيكون عملا مميز وفريد من نوعه، لأنه جوهره هو الشغف، فمنذ اللحظات الأولى لولادة المشروع، لاحظنا شغف ظافر بالفيلم ومدى تحمسه للقيام بتجربته الإخراجية الأولى."
تنطلق أحداث الفيلم عندما يجتمع شمل حبيب وابنه أحمد بسبب تدهور الحالة الصحية للأب. وما بين دوي أجراس الموعد النهائي وأحداث مفاجئة تشعل حالة من التوتر، يتبادل الأب والابن مقاعدهما، فيتورطان في موقف لم يستعدان له.

يشارك ظافر العابدين بطولة الفيلم نجلاء بن عبد الله، البحري الرحالي، غانم الزرلي، رباب السرايري، وأحمد برهومة، بينما تتولى الكيانات التالية رعاية الفيلم شركة صابرين للمياه المعدنية، وسلسلة متاجر فاتالس لمستحضرات التجميل، ومجموعة جاك للسيارات.

عُرض لـظافر مؤخرا مسلسل The Eddy على منصة نتفلكس، وهو من إنتاج وإخراج المخرج الحائز على جائزة الأوسكار داميان شازيل، وتأليف جاك ثرون، ويشترك في عملية الإنتاج ألان بول، كما صدر له فيلم الرعب خط دم على منصة شاهد احتفالًا بعيد الهالوين.وحقق أيضًا الموسم الثاني من المسلسل التليفزيوني عروس بيروت نجاحًا كبيرًا عند عرضه مؤخرًا على شاشة MBC4، ونال إشادة كبيرة في الوطن العربي.

ظافر هو بطل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ويتعاون مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضايا المساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة. وفي مارس - 2018 كان ظافر ضيف شرف ندوة تحت عنوان مفهوم الرجولة في العالم العربي وشمال إفريقيا التي أقيمت في نيويورك بمؤسسة Japan Society، ونظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة بروموندو البرازيلية والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي.

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