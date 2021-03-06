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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

غدا.. وزير الأوقاف يعقد مؤتمرا لإعلان تفاصيل «حوار الأديان»

السبت 06/مارس/2021 - 05:27 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أميرة العناني
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يعقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مؤتمرًا صحفيًّا في الـ 11 من صباح غد الأحد، بحضور لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وخلال المؤتمر يعلن وزير الأوقاف، تفاصيل المؤتمر الـ 31 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي يعقد يومي الـ13 والـ14 من مارس الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويشارك في المؤتمر وفود وشخصيات من جميع أنحاء العالم، ويحمل عنوان "حوار الأديان والثقافات".

وأكد وزير الأوقاف أن المؤتمر يأتي استجابة وتطبيقا عمليا لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أهمية صياغة عمل جماعي على المستوى الإقليمي والدولي لمواجهة خطاب الكراهية وإحلال لغة الحوار البناء محل التعصب والشقاق.

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