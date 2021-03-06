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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

وصول موكب البابا تواضروس إلى كاتدرائية المسيح (صور)

السبت 06/مارس/2021 - 06:08 م
وصول موكب البابا
وصول موكب البابا تواضروس
جرجس صفوت
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وصل موكب البابا تواضروس الثاني والآباء المطارنة والأساقفة إلى كاتدرائية ميلاد المسيح، إيذانًا ببدء صلوات عشية قداس سيامة 7 أساقفة جدد، بجانب تجليس اثنين من الأساقفة العموم.

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه تقدم خورس الشمامسة بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد الموكب مرتلين ألحان الفرح تلاه أحبار الكنيسة، ثم الآباء الرهبان المتقدمون للسيامة.

أضاف موسى، في بيان عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الموكب اختتمه البابا تواضروس بارتداء البدلة الكهنوتية.

ويقوم البابا على مدار اليوم وغدًا بتجليس الأنبا مكاريوس أسقفًا على إيبارشية المنيا وتوابعها، الأنبا ساويرس أسقفًا ورئيسًا لدير الأنبا توماس وماربقطر بالخطاطبة، أما سيامات أساقفة العموم، فسيتم سيامة الراهب القمص أغابيوس الأنبا بيشوي رئيسًا لدير الأنبا بيشوي خلفًا للمتنيح الأنبا صرابامون، وتجليس الراهب القمص ثاؤفيليس المحرقي على إبراشية أبوقرقاص وتوابعها، والراهب القمص سيرابيون السرياني على إيبارشية شرق المنيا».

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