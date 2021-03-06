500 شنطة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجًا بالإسكندرية (صور)

كلّف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الجهات التنفيذية بالمحافظة بتوفير الاحتياجات الأساسية للقرى الأشد احتياجًا بجميع أحياء المحافظة، وتحديد احتياجات القرى من مواد غذائية أساسية والبدء في توفيرها وتوزيعها على الأسر في أسرع وقت ممكن.وبناءً على توجيهات المحافظ، تم توفير نحو 500 شنطة مواد غذائية ليتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بمنطقة الفلكي التابعة لحي منتزه أول، دعمًا من محافظة الإسكندرية لشرائح غير القادرين بالقرى الأشد احتياجًا لمواجهة الأعباء الحياتية اليومية.وأكد الشريف أن أجهزة الدولة تسعى جاهدة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وأن الرئيس السيسي أعطى توجيهات واضحة لدعم المواطن البسيط ومد يد العون له، وفي هذا الإطار فإن جميع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية تسعي لتقديم سبل الدعم لأهالينا بالقرى الأشد احتياجًا.