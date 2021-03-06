سحب قطعتي أرض بـ«الطريق الدولي» في وادي النطرون

أكد اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وسحب الأراضى من غير الجادين منهم مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملًا.وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون واللجنة المشكلة لاسترداد أملاك الدولة بالتنسيق مع مركز شرطة وادي النطرون بسحب عدد 2 قطع أراضي من غير الجادين بمنطقة الطريق الدولي بإجمالي مساحة ٣٦٩ فدان ٩ قيراط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ووضع لافتات أرض مستردة أملاك دولة.وشددت محافظ البحيرة على استمرار تلك الحملات لاستعاده حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.