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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مصنعين لإنتاج الحلويات مجهولة المصدر بالدقهلية

السبت 06/مارس/2021 - 04:23 م
الحلويات مجهولة المصدر
الحلويات مجهولة المصدر
عمرو الحوتى
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تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالدقهلية، بالاشتراك مع ضباط فرع بحث الجنوب من ضبط مصنعين لإنتاج الحلويات مجهولة المصدر بقريتي ميت يعيش وكفر المحمدية التابعتين لمركز ميت غمر بالدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات بوجود مصنعين لإنتاج الحلويات مجهولة المصدر بقريتى ميت يعيش وكفر المحمدية التابعتين لمركز ميت غمر.

بتقنين الإجراءات، تمكن ضباط ادارة مباحث التموين بالدقهلية بالإشتراك مع ضباط فرع بحث الجنوب من ضبط المصنع الأول وهو عبارة عن طابق أرضي على مساحة ٤٠٠ متر بقرية كفر المحمدية، التابعة لمركز ميت غمر خاص بشخص يدعى أحمد سعد الدين عقل، ٤٣ عامًا، رقيب شرطة بالحماية المدنية بالدقهلية "بالمعاش" مقيم قرية ميت يعيش دائرة مركز ميت غمر، وبتفتيشه عثر على ٢ ماكينة تغليف بشاشة كمييوتر وماكينة تشكيل لبان وماكينة تسييح شوكولاته سعة ١٠ كيلو و(عجانة) وكميات من مواد التصنيع الخام وكميات من منتجات الحلويات مجهولة المصدر جار حصرها.

كما تمكنوا من ضبط المصنع الثاني وهو عبارة عن طابق أرضي يعلوه 3 طوابق كائن بقرية ميت يعيش دائرة مركز ميت غمر خاص بشخص يدعى أحمد عبد العظيم السيد، 37 عامًا صاحب المصنع، مقيم بقرية ميت يعيش دائرة المركز وبتفتيشه عثر على عدد 2 "عجان لبان و ٣ ماكينة تغليف كمبيوتر و٢حلة تسييح شيكولاته و٣ ماكينة تقطيع وكميات من مواد التصنيع الخام وكميات من منتجات الحلويات مجهولة المصدر جار حصرها.

بمواجهة المتهميّن أقرا بقيامهما بادارة المصنعان المضبوطان دون ترخيص لإنتاج وتصنيع الحلويات و تم التحفظ علي المضبوطات وجاري تحرير محضر بالواقعة، وعرض المتهميّن على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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