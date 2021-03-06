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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المستثمرين» يناقش مشروع تطوير القرى والريف المصرى.. غدًا

السبت 06/مارس/2021 - 04:35 م
جريدة الدستور
أسماء إبراهيم
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يعقد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، غدًا الأحد، اجتماعًا برئاسة الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد، وبحضور أعضاء جمعيات المستثمرين بمحافظات الجمهورية.

ويناقش الاجتماع عدد من الموضوعات المهمة منها، الفرص الاستثمارية بمحافظة سيناء، بالإضافة إلى مناقشة مشروع تطوير القرى والريف المصري، وآخر مستجدات الموقع والمنصة الإلكترونية للاتحاد.

كما يناقش الاجتماع مقترح معرض المنتجات المصرية بدولة تشاد، واجتماع zoom مع بعض المستثمرين هناك، لبحث فرص التعاون وتشكيل لجنة مشتركة من البلدين لهذا الغرض.

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