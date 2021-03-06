«المستثمرين» يناقش مشروع تطوير القرى والريف المصرى.. غدًا

يعقد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، غدًا الأحد، اجتماعًا برئاسة الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد، وبحضور أعضاء جمعيات المستثمرين بمحافظات الجمهورية.ويناقش الاجتماع عدد من الموضوعات المهمة منها، الفرص الاستثمارية بمحافظة سيناء، بالإضافة إلى مناقشة مشروع تطوير القرى والريف المصري، وآخر مستجدات الموقع والمنصة الإلكترونية للاتحاد.كما يناقش الاجتماع مقترح معرض المنتجات المصرية بدولة تشاد، واجتماع zoom مع بعض المستثمرين هناك، لبحث فرص التعاون وتشكيل لجنة مشتركة من البلدين لهذا الغرض.