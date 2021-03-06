رئيس هيئة السكة الحديد يتابع سير الأعمال بورش الفرز بالقاهرة

تفقّد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، وبصحبته المعنيين بالهيئة، اليوم، العمل بورش فرز القاهرة لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال تطوير ومدى انتظام سير العمل والتزام العاملين.وبدأ رئيس الهيئة زيارته بالمرور على ورش صيانة قطارات تالجو الجديدة، مستعرضًا خلالها رسم توضيحي للمشروع وخطوات تنفيذه بمعرفة المهندس مدير المشروع، موجهًا بوضع برنامج زمني مكثف لنهو أعمال التطوير بحلول الأول من مايو من العام الجاري.وخلال ذلك تفقّد المهندس أشرف رسلان أعمال التطوير بالورشة والمزودة بأربع سكك لصيانة قطارات تالجو إضافة لإنشاء مبنى خاص بالورش المساعدة وأعمال تطوير للمبنى الإداري، تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق.وتفقّد المهندس أشرف رسلان الأعمال بورشة الجرارات والعربات الإسباني ومعدلات ونسب التطوير، كما تفقّد مراحل الصيانة للعربات والجرارات بأقسام الورشة، موجهًا بمراجعة أعمال التجهيز والاستعداد بالعربات والجرارات واتباع تعليمات الصيانة وعدم السماح بخروج القطار إلا بعد الاستعداد الجيد من خلال نماذج الصيانة المُعدّة لذلك وتوقيع مسئول السلامة على بنود الأعمال بما يضمن أصول المراجعة الصحيحة.كما وجّه أثناء تفقده أعمال التطوير الجارية، برفع الأكشاك العشوائية بورش الجرارات ورفع الخردة الموجودة على السكك وبالأحواش الناتجة عن أعمال التجديدات ووضعها بالأماكن المخصصة لذلك لإمكان التصرف فيها بالطرق القانونية فيما بعد، ونهو الأعمال الجارية بامتداد سقيفة الجرارات الجديدة بالورشة والمتمثلة في عدد 3 سكك (2 سكة طوالي + سكة واحدة تصادم) مؤكدًا على الاهتمام بمجاري الصرف وتوصيلها بالمجاري العمومية للورشة، وكذا تنظيف السكك بالورشة، كما تابع اعمال التجديدات الخاصة بسكك سقيفة ورشة الاسباني من الجهة البحرية حيث تمت اعمال تجديدات السكة للسكك من رقم 1 الى رقم 6 كل سكة بطول 120م ومتبقي سكتي 7، 8 جارية التجديدات بها من أعمال فج السكة واستكمال تركيب المفاتيح، ليتم بعدها الاستعداد بحوش الأسباني من جهة بحري كاملًا بعدد 8 سكك و12 مفتاح، تنفيذ شركة اجيفراي التابعة للهيئة.