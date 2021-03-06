الشيوخ الأمريكى يعمل طوال الليل من أجل خطة بايدن للإغاثة من كورونا

استمر عمل مجلس الشيوخ الأمريكي طوال الليلة الماضية وحتى صباح اليوم، لدفع خطة الرئيس جو بايدن للإغاثة من كوفيد-19 قدما، وذلك في جلسة ماراثونية تضمنت مفاوضات خلف الأبواب المغلقة لساعات وأكثر من 12 تصويتًا.ووافق الديمقراطيون، الذين يهيمنون على المجلس بفارق ضئيل، على تقليص المساعدات التي سيحصل عليها الملايين ممن فقدوا وظائفهم خلال الأزمة.وتكاتف الديمقراطيون خلال ليل الجمعة وحتى صباح اليوم السبت، لدرء محاولات الجمهوريين لتعديل مسودة القانون التي يقول مكتب الميزانية بالكونجرس إنها ستكون أكبر حزمة تحفيزية على الإطلاق.وفي ظل اتحاد الجمهوريين في المعارضة، يتعين على الحزب الديمقراطي كسب تأييد كل الأعضاء الديمقراطيين في المجلس، وعددهم 50 عضوًا، لإقرار الحزمة، التي تصل قيمتها إلى 1.9 تريليون دولار، مثلما يأملون مطلع هذا الأسبوع.وكانت وحدة الجمهوريين رهن الاختبار أكثر من مرة أمس الجمعة في الوقت الذي انقسمت فيه أصوات الديمقراطيين حول مسعى لزيادة الحد الأدنى للأجور.وسجل المجلس رقمًا قياسيًا لأطول مدة تصويت في العصر الحديث وهي 11 ساعة و50 دقيقة.وبعد ذلك بدأ أعضاء مجلس الشيوخ بحث مئات الاقتراحات لتعديل مسودة القانون.