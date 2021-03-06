إصابة 12 فى انقلاب ميكروباص بالصحراوى الغربى بديرمواس

أصيب 12 شخصا جميعهم من محافظة أسيوط في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بزمام مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا بعد انفجار أحد إطارات السيارة، وتم نقل المصابين لمستشفي ملوي العام، والتي قامت بتحويل 5 حالات لمستشفي المنيا الجامعي لخطورة حالاتهم.كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا تلقى إخطارا من اللواء خالد عبد السلام، مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارا من عمليات النجدة بوصول بلاغ من الدكتور أسامة حسانين، مدير مستشفى ملوي العام بوصول 12 شخصا مصابين بإصابات مختلفة نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة كانوا يستقلونها بالطريق الصحراوي الغربي، وأنه تم تحويل 5 حالات منهم لمستشفى المنيا الجامعي، لسوء حالتهم وهم هبة عمر عطا 18 سنة، ومحمد خالد حافظ 15 سنة، وصلاح كامل عبدالوهاب 50 سنة، ومنى مصطفى عبد الرحيم 45 سنة، ونورهان محمد عبد الوهاب 45 سنة.وتبين من تحريات البحث الجنائي برئاسة العقيد علاء جلال، رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا أن المصابين كانوا يستقلون سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي قادمين من محافظة القاهرة في طريقهم لمحافظة أسيوط وأمام قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا انفجر أحد إطارات السيارة الميكروباص مما أدى إلى انقلابها وإصابة مستقليها ونقلهم لمستشفي ملوي العام.وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.