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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 23 حوثيًا بنيران الجيش اليمنى فى مأرب

السبت 06/مارس/2021 - 04:46 م
جريدة الدستور
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قتل 23 عنصرًا من ميليشيا الحوثي وأصيب آخرون، اليوم السبت بنيران قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في جبهات القتال شمالي غرب محافظة مأرب.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) عن قيادي ميداني قوله إن "قوات الجيش والمقاومة أفشلت اليوم محاولة هجوم للميليشيا الحوثية على مواقع الجيش في محزام ماس في منطقة الجدعان والمخدرة شمالي غرب مأرب"، مشيرًا إلى أن المعارك، التي خاضها الجيش بإسناد من مقاتلات التحالف العربي، أسفرت عن مقتل 23 عنصرًا تابعًا للميليشيا، وسقوط العشرات من الجرحى في صفوفها.

وبالتزامن، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن غارات جوية، أسفرت عن تدمير دبابة ومخزن للأسلحة، كما استهدفت تعزيزات وتجمعات للميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.

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