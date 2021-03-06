العثور على جثة مزارع غارقًا في ترعة بنجع حمادي

عثر أهالي نجع حمادي، السبت، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، على جثة مزارع غارقا في ترعة بنطاق المركز بعد تغيبه بـ ٣ أيام.تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بالعثور على جثة أسعد سعد جهلان 59 عامًا، مزارع، مقيم بقرية القمانة.وتمكن الأهالي بمساعدة قوات الأمن من انتشال جثة المتغيب، ونقلها عبر الإسعاف إلي مستشفي بهجوره المؤقت، وتبين من تحريات المباحث، أن المجني عليه مبلغ بغيابه منذ 3 أيام، وبعد أيام من البحث عثر عليه غارقًا في الترعة.تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.