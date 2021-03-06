محافظ بني سويف يوجه بمواصلة جهود مكافحة الغش التجاري

وجّه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميًا موجهًا بتكثيف حملات التموين.وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى،بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.جاء ذلك خلال مناقشته تقرير عرضه وصفى عبد الله، وكيل وزارة التموين"بشأن جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها المديرية في الفترة من 1 - 6 مارس الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.تضمن التقرير الإشارة إلى أن الحملات التي تم تنفيذها على مدار أسبوع أسفرت عن ضبط 102 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 15 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و15 لإنتاج خبز ناقص الوزن، و26 لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و19 محضرًا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، و3 محاضر للتصرف في 130 جوال دقيق مدعم، و11 محضرًا لعدم صرف بون للمواطنين، و7 محاضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس و3 محاضر عدم مزاولة النشاط على الوجه المعتاد.