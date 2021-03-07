رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

4 فتيات تصدرن التريند هذا الأسبوع

الأحد 07/مارس/2021 - 12:44 ص
فتيات تصدرن التريند
فتيات تصدرن التريند
هويدا سعيد
طباعة
تصدرت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر ابنة الفنان أحمد زاهر قائمة الأكثر بحثًا على محرك البحث «جوجل» بعد ظهورها بإطلالة جديدة غلب عليها اللون الأزرق.

دينا داش
تصدرت البلوجر دينا داش قائمة الموضوعات الأكثر تداولًا على موقع «تويتر» والأكثر بحثا على جوجل بعد حفل زفافها.

صافيناز
تصدرت الراقصة الأرمينية «صافيناز» ترند محركات البحث «جوجل بعد أن نشرها لصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة «انستغرام» تظهر فيه بشكل خليع وسافر للغاية.

ريناد عماد
تصدرت فتاة التيك توك ريناد عماد، بعد أولى جلساتها لاتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع، وصناعة وبث فيديوهات خارجة عن الآداب العامة، والدعوة لنفسها للفت الأنظار بأسلوب خادش للحياء، وذلك بعدما أحالتها النيابة للمحاكمة الجنائية بعد القبض عليها إثر بلاغ قدمه ضدها المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع.

موضوعات متعلقة

صحيفة سودانية تكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى الخرطوم

شبورة واستمرار ارتفاع الحرارة.. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

النيابة العامة: «سفاح الجيزة» اعترف بالقتل 3 مرات في التحقيقات

«الدستور» تحقق في رفض أشقاء استلام جثة أختهم: «تزوجت دون رغبتهم»

الصور

image description

سيارتا إسعاف مجهزتان تنضمان لأسطول الخدمة في دمياط

image description

محافظ دمياط تباشر ربط قرية السيالة بالطريق الدولي

image description

محافظ دمياط تزور مركز تلقيح كبار السن ضد كورونا

image description

حملة لإزالة التعديات على أراض زراعية في دمياط

image description

تداول 27 سفينة و118 ألف طن غلال فى صومعة ميناء دمياط

الأكثر قراءة

النيابة تعلن تفاصيل التحقيقات في حادث الكريمات

الباز: إثيوبيا تسير في طريق العناد لأبعد مدى في قضية سد النهضة

غادة عادل تعلن إصابتها بفيروس كورونا

ترتيب مجموعة الأهلي فى دورى أبطال أفريقيا بعد التعادل مع فيتا كلوب

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

أول تعليق من مدرب الأهلى على التعادل مع فيتا كلوب

يوفنتوس يفوز على لاتسيو 3 - 1 بالدوري الإيطالى لكرة القدم

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي موقع التضامن الاجتماعي

تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر موقع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

أيام زمان

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
المزيد

الثقافة

عمرو فهمى: وسائل التواصل الاجتماعى تصنع نجوما فى كافة المجالات

عماد جمعة: ملتقى الكاريكاتير في دورته الحالية «فكرة استثنائية»

سمير عبدالغني: عودة فن الكاريكاتير لقاعات العرض مرة أخرى «شيء جميل»

ورش فنية متنوعة وعروض سينما للأطفال بالمنيا