4 فتيات تصدرن التريند هذا الأسبوع

دينا داش



صافيناز



ريناد عماد



تصدرت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر ابنة الفنان أحمد زاهر قائمة الأكثر بحثًا على محرك البحث «جوجل» بعد ظهورها بإطلالة جديدة غلب عليها اللون الأزرق.تصدرت البلوجر دينا داش قائمة الموضوعات الأكثر تداولًا على موقع «تويتر» والأكثر بحثا على جوجل بعد حفل زفافها.تصدرت الراقصة الأرمينية «صافيناز» ترند محركات البحث «جوجل بعد أن نشرها لصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة «انستغرام» تظهر فيه بشكل خليع وسافر للغاية.تصدرت فتاة التيك توك ريناد عماد، بعد أولى جلساتها لاتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع، وصناعة وبث فيديوهات خارجة عن الآداب العامة، والدعوة لنفسها للفت الأنظار بأسلوب خادش للحياء، وذلك بعدما أحالتها النيابة للمحاكمة الجنائية بعد القبض عليها إثر بلاغ قدمه ضدها المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع.