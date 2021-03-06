صحفي يمني: الحل السياسي في البلاد هو الأسلم

قال علي سالم الصحفي اليمني، "إننا نتابع عن كثب جملة التصريحات والسياسات العامة التي تصدر عن الإدارة الأمريكية الجديدة المعبرة عن توجه الرئيس الجديد بايدن، ونتمنى أن تكون قولا وفعلا، وليست (فزاعة) لتحقيق مآرب ومصالح خاصة".وأضاف سالم في تصريح لـ"الدستور" أنه على مستوى اليمن أجد أن جميع اليمنيين يغنون لإنهاء الحرب العبثية التي قتلت كل ماهو جميل في الوطن، وأوصلت البلاد إلى الدرك الأسفل من نسبة العيش الرغيد، بل تعيش أسوا أزمة إنسانية على مستوى الدول قاطبة لدرجة أن 19 مليون يمني يعيشون تحت خط الفقر.وبالنسبة لتصريح الناطق الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية، تابع أن ملف اليمن يأتي على رأس أولويات الإدارة الأمريكية الجديدة وسعيها إلى التوصل إلى حل سياسي ينهي أزمة الحرب والحالة المعيشية للمواطنين اليمنيين، أعدها تصريحات إيجابية تصب في مصلحة من يعشقون السلام ويريدون إنهاء الحرب التي طالت الأخضر واليابس في الوطن الموبوء بالجراح منذ عقود طويلة، وأعتقد أنها تصريحات جادة طالما عينت الإدارة الجديدة مساعد وزير الخارجية تيموتي ليندر كينغ مبعوثا لها إلى اليمن.وأكد سالم: "أرى أن الحل السياسي هو الأسلم من خلال دعوة أطراف الحرب والصراع إلى حوار يمني ينهي نزيف الدماء المهدرة وتشظي البلاد إلى مربعات ومليشيات، فهو الخيار الوحيد بعد استعصاء إنها الحرب عسكريا منذ سبع سنوات وهي سجال بين أطرافها".