87 مليون شخص فى نيجيريا يعيشون فى فقر مدقع

أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا، أن ما يقدر بنحو 87 مليون شخص في نيجيريا يعيشون في فقر مدقع.وقال أديسينا، في محاضرة ألقاها بمدينة "أكوري" بجنوب غرب نيجيريا، "إن هذا الفقر المنهك جعل البلاد معرضة بشدة لمخاطر اجتماعية وسياسية، كما وفر بيئة خصبة للسلوك المعادي للمجتمع ولتزايد تجنيد الشباب من قبل المتمردين والإرهابيين".وأكد أن ارتفاع معدلات الفقر يقف وراء الزيادة المذهلة في جرائم السرقة وعمليات الاختطاف في نيجيريا، مشيرا إلى أن أكثر من 55% من الشباب النيجيري ليست لديهم وظائف.في الوقت نفسه، انتقد "أديسينا" الهيكل الفيدرالي الحالي لنيجيريا والمبني على التبعية المالية، وأكد أن ما تحتاجه الدولة هو استقلال اقتصادي ومالي أكبر للولايات، وفق ما نقلت وسائل إعلام نيجيرية اليوم.وأضاف أن: "القضية ليست متعلقة بالحكم الذاتي للدولة أو للإقليم، بل تتعلق بالجدوى المالية والاقتصادية للولايات المكونة لنيجيريا".