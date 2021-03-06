خروج 200 متعافٍ من كورونا بمستشفيات عزل الدقهلية

أعلن الدكتور سعد عبد اللطيف، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية خروج 200 متعافٍ من فيروس كورونا بمستشفيات العزل والفرز خلال الأسبوع الماضي بعد تحول نتائجهم من إيجابي إلى سلبي، ويتم متابعتهم عن طريق فرق الطب الوقائي.وقال وكيل صحة الدقهلية إن الدقهلية من المحافظات الأقل إصابة بالفيروس حيث تعد في المنطقة الآمنة وهو ما يدعو إلى التفاؤل، نسبة إلى عدد سكان المحافظة وعدد المصابين على مستوى الجمهورية.وأشاد وكيل الوزارة بجهود الفرق الطبية التى تبذل الغالى والنفيس سواء بالمستشفيات أو فرق الطب الوقائى، وكذلك جهود القيادات ورجال المجتمع المدني والإعلام وكل المخلصين فى هذا البلد سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه ويرفع عنّا البلاء والوباء.