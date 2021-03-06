1200 كرتونة سلع غذائية لأهالي قرى حياة كريمة بالمنيا (صور)

تابع رئيس مركز ومدينة العدوة، شمال المنيا، يرافقه مسؤول البرنامج الرئاسي لمبادرة رد الجميل وإبراهيم عطية وأحمد خلف نواب، رئيس المركز وعاكف عبد السلام، مدير التفتيش والمتابعة ورؤساء القري ومسؤولي الجمعيات الأهلية بالقرى توزيع 1200 كرتونة مواد وسلع غذائية على أهالي 8 قرى من القرى التي تشملها مبادرة حياة كريمة.قال اللواء محمد محمود عزت، رئيس مركز ومدينة العدوة إنه بناءً على توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ومتابعة الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ بالتوزيع العادل على القرى الأكثر احتياجًا، بحضور ومتابعة الدكتورة أميرة نبيل مسؤول البرنامج الرئاسى لمبادرة "رد الجميل" وفريق البرنامج الرئاسي للمبادرة تحت مظلة حياة كريمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ حياة كريمة تم توزيع 1200 كرونة سلع مواد غذائية علي الأهالي بقرى: (الشيخ مسعود ومفوز طيبة وقرية النصر 6 وبني عامر والسلحدار والعقلية وعطف حيدر وقصر لملوم) بمركز العدوة لتشمل العمالة غير المنتظمة والمرأة المعيلة وذوي الإعاقة وكبار السن وأسر الغارمات وأسر السجناء والأرامل والأيتام.أكد رئيس المركز أن هذه المساعدات تهدف لتوفير الدعم الغذائي للفئات الأكثر احتياجًا، لمواجهة التحديات الحالية مع مراعاة الاشتراطات الوقاية من فيروس كورونا وفق تعليمات وزارة الصحة.