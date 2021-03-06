إصابة طفل في حريق شب داخل منزل بالدقهلية

أصيب طفل بحروق جراء نشوب حريق داخل أحد منازل قرية ميت خميس، التابعة لمركز المنصورة بالدقهلية، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة النيران وإخمادها.تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة المنصورة من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمنزل بقرية ميت خميس التابعه للمركز.بانتقال ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ والفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الأخير استئجار سمير سعد سليمان القناوي، 26 عامًا، سائق، مقيم بذات القرية بمنزل مكون من 4 طوابق ملك سعد عطية أحمد دبور.بسؤال المستأجر علّل أن سبب الحريق ماس كهربي بالتوصيلات الداخلية بغرفة النوم حيث تسبب الحريق في اتلاف محتويات غرفة النوم وإصابة نجله إبراهيم (4 سنوات) أثناء نومه بالغرفة بحروق في الوجه والذراعين والساقين ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية بالواقعة.تحرر عن ذلك المحضر رقم 21982021 إداري مركز شرطة المنصورة، وجار العرض على النيابة لمباشرة سير التحقيقات.