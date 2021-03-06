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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

على تراتيل الشمامسة.. كاتدرائية ميلاد المسيح تستقبل الرسامات الجدد

السبت 06/مارس/2021 - 03:59 م
كاتدرائية ميلاد المسيح
كاتدرائية ميلاد المسيح
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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وصل إلى كاتدرائية ميلاد المسيح موكب قداسة البابا تواضروس الثاني والآباء المطارنة والأساقفة إيذانًا ببدء صلوات عشية قداس سيامة سبعة أساقفة جدد إلى جانب تجليس اثنين من الأساقفة العموم.

وتقدم خورس الشمامسة بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد الموكب مرتلين ألحان الفرح تلاه أحبار الكنيسة ثم الآباء الرهبان المتقدمون للسيامة، ثم قداسة البابا مرتديًا البدلة الكهنوتية.

ودخل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ إلى القاعة الكبرى بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة مصحوبا بزفة وتراتيل الشمامسة والأساقفة وعلى دقات أجراس الكاتدرائية.

واشترك مع قداسة البابا في طقس السيامات الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي والأنبا هدرا أسقف أسوان والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق بأسيوط إلى جانب أعضاء المجمع المقدس.

ووضعت كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة اللمسات الأخيرة استعدادًا لرسامة الأساقفة الجدد، حيث تم تعقيم الكاتدرائية من الداخل ووضع أشرطة لاصقة على كل دكة لتفصل بين الحضور أثناء القداس تجليس ورسامة الأساقفة الجدد.

ووجهت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، دعوات للمشاركة في صلوات عشية وقداس رسامة وتجليس أساقفة جدد، حيث تم تخصيص 200 دعوة لكل إيبارشية من الإيبارشيات المقرر رسامة أساقفة لهم، بحيث تحتضن كاتدرائية ميلاد المسيح خلال اليومين 2000 شخص.

ومن المقرر أن تغلق كاتدرائية ميلاد المسيح أبوابها أمام المشاركين قبيل ترؤس البابا صلوات العشية وقداس السيامة.

ويتمم قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال طقس الرسامات تجليس الأنبا مكاريوس أسقفا للمنيا؛ والأنبا ساويرس أسقفا لدير الأنبا توماس السائح، ورسامة الراهب اغابيوس الأنبا بيشوي أسقفا ورئيس لدير للأنبا بيشوي والقمص ثاؤفيلس المحرقي أسقفا لأبو قرقاص، والقمص سرابيون السرياني أسقفا على إيبارشية شرق النيل.

كما يتمم بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية رسامة القمص اخنوخ للأنبا بيشوي أسقفا لأفريقيا، والقمص سيداروس الصموئيلي أسقفا عاما لعزبة النخل، والقمص زوسيما المحرقي للولايات المتحدة الأمريكية، والراهب مارتيريوس أفامينا لعين شمس والمطرية.

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