جامعة 6 أكتوبر مملوكة لـ سيد تونسى محمود منفردًا (مستندات)

كشفت مستندات حصل عليها موقع "الدستور" أن جامعة 6 أكتوبر مملوكة لسيد تونسي محمود منفردا وذلك بأحكام قضائية نهائية وباتة، فصلت في النزاع الذى قام على ملكية الجامعة منذ العام 2014.وجامعة 6 اكتوبر هى أول جامعة خاصة تقام فى مصر حيث أنشأها الدكتور سيد تونسى محمود، بقرار جمهورى رقم 243 لسنة 1996، وهى أول جامعة خاصة تؤسس على أرض الواقع وبها 16 كلية بخلاف المراكز البحثية، ومستشفى تعليمي والعديد من الخدمات الأخرى.وكشفت المستندات أن العلاقة بين جامعة 6 أكتوبر وبين شركة قناة السويس للخدمات التعليمية المندمجة فى شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا عام 2004، هي علاقة تأجير تمويلي فقط وليس للشركة أي علاقة بمجال التعليم حيث أنه ليس من أغراض الشركة نشاط الجامعات الخاصة.وأكدت أيضا أن النزاع على الملكية بين الدكتور سيد تونسي، وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا برئاسة الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم السابق، لمدة 9 أشهر ووزير التنمية المحلية لمدة 9 أشهر، جاء بسبب عدم فهم البعض لمعنى كلمة علاقة "تأجير تمويلي" فقد اتخذت الشركة من عقود التأجير التمويلي بالمخالفة للقانون والأحكام التى صدرت ضدها ذريعة تدعي بها ملكية الجامعة، والمثير أن الشركة تدعى تأسيس الجامعة بعد 26 عاما من تأسيسها وبعد ممارسة الجامعة لنشاطها بـ 23 عاما.و من اللافت أن الدكتور سيد تونسي حصل على 14 حكم نهائي وبات بملكية الجامعة، رغم أنه لم يقدم هو أى دعوى قضائية من الـ 14 فقد أقامها الخصوم ضده وخسروها جميعا، حيث حكمت محاكم مختلفة فى كافة هذه القضايا بملكية الدكتور سيد تونسي، للجامعة وأن الشركة ليست لها صفة بجامعة 6 أكتوبر.وأوضحت المستندات أن المحكمة الاقتصادية والتى أقيم فيها احدى الدعاوى الـ 14، قامت بندب لجنة من خبراء المحكمة، وجاء التقرير ليؤكد أن شركة قناة السويس للخدمات التعليمية المندمجة فى شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا عام 2004 ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بجامعة 6 أكتوبر.وقال حكم المحكمة،" أن شركة قناة السويس للخدمات التعليمية وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا قبل الاندماج وبعد الاندماج لم يكن من ضمن أغراضهم إنشاء وتأسيس الجامعات الخاصة "، وأن الدمج هو دمج بين شركتين والجامعة ليست طرف فيه حيث يخضع كل منهما لقانون خاص.ومن المثير فى هذه الدعوى أيضا أن المحكمة التفتت فى حكمها عن عقد إنهاء النزاع المؤرخ في 6122018، وبذلك يكون عقد إنهاء النزاع قد وقع باطلًا لمخالفته للقانون والحقيقة والواقع واعتباره هو والعدم سواء مع ما ترتب علي ذلك من آثار، ومن ضمن المستندات أيضا قرارات الجمعية العامة العادية فى دور انعقاد غير عادى والمنعقدة بتاريخ 782014 والتى أكدت بأن العلاقة بين الجامعة والشركة هى علاقة تأجير تمويلي فقط، أيضا قرار النيابة الإدارية الصادر عام 2016 بعدم وجود صفة لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بجامعة 6 أكتوبر، إضافة إلى الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 963 والصادرة بتاريخ 2952017 والتى انتهت إلى عدم جواز مساهمة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا فى رأس مال جامعة 6 أكتوبر وهذه الفتوى لها القوة الإلزامية التى أولاها القانون للأحكام الباتة وذلك فى إلزام الجهات الحكومية المختصة والوزارات بها.وملكية سيد تونسى محمود للجامعة أكدتها أيضا عدة أحكام قضائية أخرى منها الحكم في الدعوى رقم 68 لسنة 2017، والمقامة من شركة مصر للتأمين ضد جامعة 6 أكتوبر وآخرين، والحكم الصادر فى الدعوى رقم 776 لسنة 9 ق اقتصادية القاهرة الصادر بجلسة 1362018، والحكم فى الدعوى رقم 799 لسنة 8 ق اقتصادية القاهرة الصادر بتاريخ 12112019، والحكم الصادر فى الدعوى رقم 622 لسنة 9 ق اقتصادية القاهرة والصادر بتاريخ 24122019، والحكم الصادر فى الدعوى رقم 1931 لسنة 2019 مدنى كلى الجيزة والصادر بتاريخ 25122019.وكذلك الحكم الصادر بتاريخ 2622019 في الدعوى رقم 39 لسنة 2019 محكمة الجيزة الابتدائية والمؤيد بالحكم المستأنف رقم 5133 لسنة 136 ق الصادر بتاريخ 16122020 محكمة استئناف القاهرة، والحكم الصادر بتاريخ 26122020 من مجلس الدولة محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة السابعة منازعات الاستثمار فى الدعوى رقم 42593 لسنة 73 ق.وفجرت المستندات مفأجاة جديدة حيث تم مخاطبة الجهات المعنية الرسمية التى تخضع لها كل من الشركة والجامعة بهذه الأحكام، التى صدرت بملكية الدكتور سيد تونسي محمود لجامعة 6 أكتوبر،ولم تستطع شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا أن تنكر ما انتهت إليه كافة الأحكام النهائية والباتة وأنها ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بجامعة 6 أكتوبر، وأن العلاقة بين الشركة والجامعة هى علاقة تأجير تمويلى.وتجدر الإشارة هنا إلى أنه بعد كل هذه الأحكام النهائية والباتة طلب الدكتور أحمد زكى بدر، رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا الحالى والمستشار مجدى العجاتي، عقد اجتماع مع الدكتور سيد تونسي، وطلبا إبرام عقد جديد أو إبرام ملحق للعقد الباطل المؤرخ فى 6122018 يكون مضمونه ـ طبقًا لطلباتهم ـ أن يتنازل الدكتور سيد تونسى محمود عن جميع الأحكام التى صدرت لصالحه بأنه مؤسس ومالك جامعة 6 أكتوبر، وقد رفض الدكتور سيد تونسى محمود،هذا العرض وتمسك بجميع الأحكام التى صدرت لصالحه والتي لن يجدي أحد أن يصم آذانه عن دويها المسموع.جدير بالذكر أيضا أن هناك عملية تقييم لأصول الجامعة بغرض بيعها في محاولة لمنع الدكتور سيد تونسي من استرداد حقوقه، وهو الأمر البالغ الخطورة والذى يحذر منه الدكتور سيد تونسي، لأنها خطوة باطلة ومخالفة للقانون وللأحكام القضائية النهائية والباتة بملكيته لجامعة 6 أكتوبر.