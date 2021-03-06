العثور على جثة فتاة عشرينية داخل منزلها بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية، السبت، على جثة فتاة داخل منزلها بجوار شارع مصنع المكرونة التابع لبندر قنا.تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم بندر قنا يفيد العثور على جثة سيدة في العشرينات من العمر داخل منزلها بجوار شارع مصنع المكرونة.انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد إيهاب رئيس مباحث البندر إلى مكان الواقعة؛ لكشف ملابساتها، وجار نقل الجثة لمشرحة مستشفى قنا العام، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات