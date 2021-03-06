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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مجلس مدينة بورفؤاد يحدد ضوابط للتصوير في جبال الملح

السبت 06/مارس/2021 - 03:55 م
جبال الملح
جبال الملح
بورسعيد:شيماء رشاد
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أعلن مجلس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، السبت، أنه سيجرى السماح بدخول الملاحات لالتقاط الصور التذكارية وفقًا لضوابط محددة من خلال وضع مواعيد ثابتة يوميًا، إستجابة لطلبات أهالي المدينة وزوارها من مختلف المحافظات الأخرى.

أشار اللواء محمد عامر، رئيس المدينة، إلى أنه جرى التنسيق مع اللواء علاء الشريف، رئيس مجلس إدارة شركة المكس للملاحات، لفتح المنطقة لدخول الزائرين مرة أخرى لإلتقاط الصور التذكارية، وفق ضوابط محددة من خلال وضع مواعيد ثابتة يوميًا سيجرى التنويه عنها في وقت لاحق، بالإضافة إلى دخول أعداد محدودة، حرصًا على عدم تعطيل عجلة الإنتاج داخل الشركة.

وشدد مجلس مدينة بورفؤاد على ضرورة التزام جميع الزائرين بالإجراءات الاحترازية عند الدخول من خلال لبس نظارة واقية، وواقي القدم لحماية الأفراد أثناء جولتهم داخل المنطقة، مؤكدا أن ذلك من منطلق خدمة السياحة الداخلية للمدينة.

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