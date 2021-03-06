رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع تطبيق إجراءات الوقاية بالامتحانات

واصل الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، جولاته التفقدية بلجان الامتحانات للفصل الدراسي الأول، بحضور الدكتور أحمد نصاري، نائب رئيس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكليات الآثار والعلاج الطبيعي والعلوم والصيدلة والتربية النوعية والتمريض والطب البيطري والتربية والحقوق وطب الفم والأسنان والحاسبات والمعلومات والآداب.وتابع رئيس الجامعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان الامتحانات لمواجهة فيروس كورونا، وتواجد أعضاء هيئة التدريس؛ للرد على استفسارات الطلاب.وأدى اليوم طلاب كلية الآثار (الفرقة الأولى) (69) طالبًا والفرقة الثالثة (76) طالبًا وبكلية العلاج الطبيعي ادى طلاب الفرقة الاولى عدد ( 424) والفرقة الثالثة (192) وبكلية العلوم عدد ( 680) بالرقة الثانية والرابعة وبكلية الصيدلة عدد (405) بالفرقة الثانية وبكلية التربية النوعية عدد (590) بالفرقة الاولى وعدد (611) بالفرقة الثالثة وبكلية التمريض عدد (257) بالفرقة الثانية وبكلية الطب البيطري عدد ( 244) بالفرقة الاولى وعدد ( 174) بالفرقة الثانية وعدد (142) بالفرقة الثالثة وعدد ( 116) بالفرقة الرابعة وعدد (132) بالفرقة الخامسة وبكلية العلاج الطبيعي عدد (424) بالفرقة الاولى وعدد (192) بالفرقة الثالثة وبكلية التربية عدد ( 2365) بالفرقة الاولى ( عام – اساس – طفولة ) وعدد ( 2306) بالفرقة الثالثة ( عام – اساسي – طفولة ) وبكلية الحقوق الفرقة الثانية ( 1813 ) انتظام وعدد (836) انتساب والفرقة الرابعة انتظام (1335) وانتساب (250) وبكلية طب الفم والاسنان عدد(150) بالفرقة الثالثة وعدد(130) بالفرقة الثانية وبكلية الإعلام بالفرقة الاولى (159) وبالفرقة الثالثة (90) وبكلية التمريض عدد (257) بالفرقة الثانية وفى كلية الحاسبات والمعلومات (175) بالفرقة الاولى وفى كلية الآداب عدد (1119) بالفرقة الاولى انتظام و(721) انتساب وبالفرقة الثالثة عدد (1849) انتظام وعدد(385) انتساب.