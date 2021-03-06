ختام فعاليات المسرح المتنقل بوادى مندر

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات المسرح المتنقل بوادى مندر بمدينة شرم الشيخ حرصا منها على تحقيق العدالة الثقافية وخاصة بالوديان النائية من أجل بناء الوعى الإنسانى القادر على مجابهة الفكر المتطرف.وبدأت فعاليات الحفل بتفقد معرض الحرف البيئة لأشغال المرأة "نتاج ورشتى" الخرز، مفارش على النول" والتي تهدف لتمكين المرأة السيناوية إقتصاديًا والمحافظة على الحرف البيئية من الاندثار، أعقبها تفقد معرض الفنون التشكيلية نتاج ورشة الفنون التشكيلية والذي تميز باللوحات الفنية المعبرة عن الطبيعه الساحرة بمصر.تلى ذلك عرض فنى للتنورة الراقصة والمزمار البلدى والقبقاب والتى تفاعل معها الجمهور، بجانب عرض فنى للموهوبين من أبناء وادى مندر، نتاج ورشة المواهب قدمت خلالها أغاني تراثية وإلقاء قصائد من الشعر النبطى للموهوبين من أبناء الوادي، كما تم تقديم عرض غنائى لفرقة طور سيناء للإنشاد الدينى قدمت خلالها باقة من الأغانى الدينية والابتهالات منها "نبينا هدينا، ماشى فى نور الله" للموهوبين نورا ووائل وإسلام.جاءت الفعاليات بحضور مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافى، برفقة اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والشيخ عودة صباح، ومدير عام الثقافة بجنوب سيناء، وجمع من مشايخ وعواقل البدو وأهالينا بوادى مندر، واختتمت بتقديم درع الهيئة العامة لقصور الثقافة لرئيس مدينة شرم الشيخ تقديرا للجهود المبذولة لإنجاح فعاليات المسرح المتنقل بوادى مندر.