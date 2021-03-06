الداخلية تضرب أوكار الأغذية المغشوشة فى المحافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية الضرب بيد من حديد على أوكار الأغذية المغشوشة والفاسدة في المحافظات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.وتمكنت شرطة التموين في الجيزة من ضبط (9٫5 طن "مقطعات لحوم – كبدة" بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن شركة لحفظ السلع الغذائية).وفي محافظة القاهرة تم ضبط (5٫17 طن "زيت طعام" سابق استخدامه ومعبأ داخل خزانات وبراميل غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة مستغلًا صفحات مواقع التواصل الاجتماعى فى تجميعه).. تمهيدًا لطرحه للبيع لمصانع تدوير زيوت الطعام بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجميع زيوت الطعام سابقة الاستخدام بدون ترخيص).كما أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام (صاحب مصنع لتعبئة زيت الطعام - كائن بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية).. بإدارة المصنع بدون ترخيص واستخدام علامات تجارية غير مسجلة، وقيامه بتعبئة كميات كبيرة من زيوت الطعام مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات تدل على شرعيتها، للاستفادة من فارق الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بداخل المصنع على (ماكينة تعبئة - 5000 زجاجة بلاستيك فارغة مدون عليها علامات تجارية - 3000 كرتونة فارغة - 3 أطنان زيت طعام مجهول المصدر). وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.وتمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (2٫400 طن مادة خام "سوربيتول – مستلزمات إنتاج" مجهولة المصدر وبدون مستندات" – 110 كيلو جرام مستلزمات إنتاج "سكر لوز – كحول إيثلى"مجهولة المصدر وبدون مستندات"- 1٫250 طن سكر دايت بدون بيانات تجارية وغير مطابقة للمواصفات القياسية منتج نهائى معدة للتعبئة – 9786 عبوة سكر دايت أوزان مختلفة منتج نهائى غير مكتمل البيانات ) بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتصنيع السكر الدايت كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة) بقصد تصنيع وتعبئة السكر منخفض السعرات الحرارية وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون.