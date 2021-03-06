ندوة تثقيفية ومهرجان رياضي ومعرض فني.. تفاصيل الاحتفال بيوم الشهيد

أشار مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب إلى أن اختيار يوم 9 مارس من كل عام ليكون يومًا للشهيد تأكيد على أن جميع أفراد القوات المسلحة بدءًا من القائد العام للقوات المسلحة حتى أحدث جندي على قلب رجل واحد يتمنون الشهادة.وأضاف أن الفريق أول عبدالمنعم رياض ضرب أروع مثال على ذلك بالرغم من كونه رئيسًا لأركان القوات المسلحة في ذلك الوقت إلا أنه كان دائمًا في الصفوف الأمامية تأكيدًا على تلاحم القائد مع جنوده في الصفوف الأمامية في الميدان الأمر الذي أدى لاستشهاده، ومن هنا جاء اختيار 9 مارس من كل عام ليكون يومًا تحتفل به مصر بذكرى شهدائنا الأبطال واتخذت من استشهاده رمزًا وتأكيدًا على أن نيل الشهادة شرف يتوق له جميع قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة، وهذا ما نراه جليًا اليوم من حرص وتسابق أبطال القوات المسلحة لنيل شرف الشهادة في سبيل الدفاع عن الوطن والقضاء على الإرهاب الأسود الذي يصر أبطال القوات المسلحة على اقتلاعه من جذوره.كما أكد أن التخطيط الجيد والأخذ بالأسباب هو سمة النجاح، لذلك أعدت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب خطة شاملة للاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم كالآتي:يضع القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وكبار قادة القوات المسلحة وبعض القادة السابقين إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول.إضافة لإقامة شعائر صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي بحضور السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وكبار قادة القوات المسلحة تزامنًا مع تلك المناسبة.وإقامة مهرجان رياضي بجهاز الرياضة للقوات المسلحة يتم فيه إقامه مباريات ودية في كل الألعاب الرياضية بين فرق الجمعية وتقديم عروض للموسيقات العسكرية، وكذلك تكريم مجموعة من أبناء الشهداء المتفوقين رياضيًا، كما يتم إقامة معرض فني للمحاربين القدماء بفرع الوفاء والأمل لعرض إبداعات وأعمال المحاربين القدماء وأسر الشهداء والمصابين.بالإضافة إلى ذلك، يتم عقد ندوة تثقيفية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بتشريف السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وتكريم بعض قدامى قادة القوات المسلحة وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والأم المثالية والأب المثالي على مستوى أسر الشهداء ومصابي العمليات.كما يتم إصدار العدد (61) من مجلة الوفاء والتي تصدرها جمعية المحاربين القدماء، بجانب تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربي في جميع محافظات الجمهورية بمشاركة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في الاحتفال.كما يتم زيارة مصابي العمليات الإرهابية بالمستشفيات العسكرية، وتنفيذ رحلات لأسر الشهداء ومصابي العمليات (المناطق العسكرية – القواعد البحرية الجوية – الكليات العسكرية – مصانع القوات المسلحة – نوادي القوات المسلحة – المزارات السياحية).كما أشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة بشأن تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية بالشكل الذي يتناسب مع التضحيات التي قدموها فداءً لثرى الوطن، ولذلك فلزم التطوير الدائم والمستمر لأوجه التكريم والتواصل معهم في مكان إقامتهم، وكذا التنسيق مع الجهات المعنية بالقوات المسلحة للتواصل مع نظيرتها من الجهات المدنية لحل المشاكل وتذليل الصعاب التي تواجههم.وأبرز الخدمات التى قدمت هى تكثيف الندوات التثقيفية بالجامعات المصرية بالتنسيق مع قيادة قوات الدفاع الشعبي بهدف زيادة روح الولاء والانتماء، تكريم جميع المستفيدين من أسر الشهداء ومصابي العمليات، وتم تقديم العديد من المساعدات المادية للمستفيدين من أسر الشهداء ومصابي العمليات وأعضاء الجمعية طبقَا للائحة الجمعية، وبعد إجراء بحث ميداني اجتماعي هي (إعانة ثابتة – إعانة بدل مرافق – إعانة عاجلة – إعانة زواج – إعانة وفاة – إعانة ملحة – السلفة)، إضافة لصرف بدل نقدي للأجهزة التعويضية للمصابين أعضاء الجمعية، وصرف صرف مجموعة من الدراجات البخارية بدون تحمل الأعضاء أي تكلفة من ثمن الدراجة.كما تم التصديق من الأمانة العامة لوزارة الدفاع على العلاج على نفقة القوات المسلحة لبعض الحالات من المستفيدين من أسر الشهداء غير مستحقين للعلاج على نفقة القوات المسلحة.ويشمل أيضًا تنفيذ عدد معرضين فنيين لعرض منتجات المحاربين وأسر الشهداء خلال احتفال القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم واحتفالات أكتوبر، إضافة لزيارة المستفيدين من أسر الشهداء ومصابي العمليات كبار السن وتكريمهم بمنازلهم بمختلف محافظات الجمهورية.إلى جانب افتتاح مكتبين جديدين لجمعية المحاربين القدماء وضحايا العمليات بمحافظات (سوهاج – المنيا) لخدمة أسر الشهداء ومصابي العمليات، وقامت القوات المسلحة بتكريم أوائل الطلبة من الشهادات العامة والجامعات.مشيرًا إلى أنه في إطار قيام جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب في الحفاظ على المزايا الممنوحة لأسر الشهداء تم متابعة تنفيذ الآتي:- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2804) لسنة (2017) بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن شغل المصابين وأسر الشهداء للوظائف وتم توظيف المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة وجاري توظيف المرحلة الرابعة.2- قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم (45) لسنة (2020) بشأن إعفاء أبناء الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من الرسوم الدراسية وكذا استثنائهم من شرطي الكثافة والسن عند التحويل.3- تم رفع كفاءة مصيف جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بأبي قير وتجهيزه بأحدث الأساليب لتقديم خدماته لأسر الشهداء ومصابي العمليات وأعضاء جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب.4- تم استخراج اشتراك مترو الأنفاق (الكارت الذكي) لحاملي كارنية المحاربين القدماء من جميع محافظات الجمهورية دون التقيد بشرط أن يكون من قاطني القاهرة الكبرى.5- تم هذا العام تجديد كارنيهات العضوية للمحاربين القدماء وضحايا الحرب، حيث يتم تجديدها مرة كل ثلاث سنوات.وأوضح مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب أن هناك العديد من الخدمات التي تقدمها حاليًا جمعية المحاربين القدماء لأسر الشهداء ومصابي العمليات وأعضاء الجمعية تتمثل في الآتي:1- طبقًا لتصديق السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي يتم تكريم جميع المستفيدين من أسر الشهداء ومصابي العمليات سنويًا من خلال الزيارات وعقد اللقاءات بجميع محافظات الجمهورية على مدار العام في حضور السادة المحافظين والعمل على حل مشاكلهم، كما يتم تنفيذ زيارات منزلية لتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات كبار السن الغير قادرين على حضور الاحتفالات أثناء تنفيذها بالمحافظات.2- تكريم الأم المثالية والأب المثالي لأسر الشهداء خلال احتفالات القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم (رحلة عمرة على نفقة الجمعية) واعتبارًا من احتفالات يوم الشهيد والمحارب القديم عام 2018 تمت زيادة أعداد المكرمين بمسابقة الأم المثالية والأب المثالي لأسر الشهداء ومصابي العمليات ليكون بإجمالي عدد (4) مكرمين برحلة عمره على نفقة جمعية المحاربية القدماء وضحايا الحرب.3- تقديم عدد (7) أنواع من المساعدات المادية للمستفيدين من أسر الشهداء ومصابي العمليات وأعضاء الجمعية طبقًا للائحة الجمعية وبعد إجراء بحث ميداني اجتماعي (إعانة ثابتة – بدل مرافق – إعانة عاجلة – إعانة زواج – إعانة وفاة – إعانة ملحة – السلفة).4- صرف بدل نقدي للأجهزة التعويضية وتصرف للأعضاء المصابين طبقًا لتشخيص الإصابة وللائحة الجمعية وبقرار من المجلس الطبي العسكري.5- صرف الدراجة البخارية بقرار من المجلس الطبي العسكري وبدون تحمل العضو أي تكلفة.6- صرف قطع غيار الكرسي المتحرك.7- التنسيق مع صندوق إسكان أفراد القوات المسلحة لتدبير وحدات سكنية لأسر الشهداء ومصابي العمليات.وأكد على الحفاظ على الإمتيازات الممنوحة لأسر الشهداء ومصابي العمليات وأعضاء الجمعية بالتنسيق مع أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة وكل الأجهزة المعنية بالدولة، وأبرز الأعمال التي تمت في هذا المجال كالآتي:1- قرار وزير التعليم العالي بمنح الطلاب أبناء الشهداء الكارت الذهبي الذي يتيح لهم جميع الخدمات التي تقدم بالكليات والمعاهد الحكومية بالمجان كذلك الأولوية في الحصول على المنح المجانية بالجامعات الخاصة والأهلية.2- في مجال الرعاية الطبية يتم تقديم خدمة الغسيل الكلوي من خلال مركز الكلى المجهز بعدد (30) وحدة غسيل كلوي.3- إنتاج الأجهزة التعويضية والتكميلية ومساعدات الحركة والدواعم المفصلية بمصنع الأجهزة التعويضية بفرع الوفاء والأمل.4- هذا بالإضافة إلى بعض الخدمات التي يقدمها فرع الوفاء والأمل للمقيمين من المصابين والمدنيين.5- رعاية مصابي (العملياتالمصابين أثناء الخدمة) المقيمين في فرع الوفاء والأمل.6- المتابعة الدورية للمسنين (رجال سيدات) المقيمين بفرع الوفاء والأمل وتقديم الرعاية اللازمة لهم.7- تقديم الرعاية الطبية للمقيمين داخل فرع الوفاء والأمل بالتنسيق مع إدارة الخدمات الطبية.8- تقديم العلاج التأهيلي المناسب للحالات المرضية للمقيمين بفرع الوفاء والأمل من خلال مركز العلاج الطبيعي.9- تدريب المصابين على الحرف التي تناسب الإصابة مثل (النحت – الخزف – الرسم على الزجاج- المصنوعات الجلدية) بقسم التأهيل بفرع الوفاء والأمل.10- تصنيع الأثاث الخشبي اللازم للجمعية بمصنع الأخشاب بفرع الوفاء والأمل.11- تقديم الرعاية المستمرة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء (العسكريين المدنيين) المقيمين بفرع الوفاء والأمل مع إقامة حفلات ترفيهية لهم.