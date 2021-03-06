الكشف على 2475 مواطنا في قوافل طبية بقريتين في أسوان

نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة أسوان، قافلة طبية للكشف المجاني في قرية نجع الحجر بمركز دراو، وأبو سمبل السياحي بمركز أسوان، وذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور طارق صبح، منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.واستمرت القوافل الطبية لمدة يومين في كل قرية، وتم إجراء الكشف الطبي على 2475 مواطنا، وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي، وتأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.