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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الكشف على 2475 مواطنا في قوافل طبية بقريتين في أسوان

السبت 06/مارس/2021 - 03:51 م
قوافل طبية بقريتين
قوافل طبية بقريتين في أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة أسوان، قافلة طبية للكشف المجاني في قرية نجع الحجر بمركز دراو، وأبو سمبل السياحي بمركز أسوان، وذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور طارق صبح، منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

واستمرت القوافل الطبية لمدة يومين في كل قرية، وتم إجراء الكشف الطبي على 2475 مواطنا، وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي، وتأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

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