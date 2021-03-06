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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير الاتصالات يستعرض المشروعات التكنولوجية بكفر الشيخ

السبت 06/مارس/2021 - 03:42 م
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
عمرو الشامي
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عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، اجتماعًا موسّعًا لاستعراض المشروعات والبرامج التى تنفذها الوزارة، بالتعاون مع المحافظة لتمكين المحافظة من تحقيق التحول الرقمي، بجانب بناء قدرات الشباب من أبناء المحافظة.

خلال الاجتماع؛ استعرضت الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لنشر مراكز مصر الرقمية في مختلف المحافظات، ودور هذه المراكز في تقديم خدمات متكاملة للشباب في مجالات التدريب التقنى في كافة تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإضافة الى تنفيذ برامج لدعم العمل الحر وريادة الأعمال.

كما التقى محافظ كفرالشيخ ووزير الاتصالات عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع نماذج من رواد العمل والشباب من خريجى برنامج "سفراء التكنولوجيا" التابع لمعهد تكنولوجيا المعلومات، الذى يستهدف تنمية مهارات الكوادر المتميزة من العاملين فى جامعة كفر الشيخ ونقل الخبرة لهم بما يؤهلهم للمشاركة فى التدريب ويسهم فى زيادة عدد المستفيدين من تلك البرامج.

وشارك اللواء جمال نور الدين والدكتور عمرو طلعت مع الشباب حوار مفتوح حول المنح والبرامج التدريبية التى تلقاها الشباب فى مجالات العمل الحر والعمل عن بُعد فى العديد من التخصصات التكنولوجية المتقدمة ومنها: الذكاء الاصطناعى، وتطوير تطبيقات المحمول، والتسويق عبر وسائل التواصل، وتطوير البرمجيات مفتوحة المصدر.

واستمع المحافظ والوزير إلى شرح مفصل من المهندسة هدى دحروج، رئيس الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول المشروعات التى نفذتها وزارة الاتصالات فى كفر الشيخ حيث تم تنفيذ برامج لتدريب رائدات الأعمال الحرفيات على مهارات التسويق الرقمى باستخدام منصات التواصل المجتمعى "فيسبوك- يوتيوب- انستجرام"، وعقد عدد من ندوات التوعية حول كل من الشمول المالى، والانترنت الآمن، والتعلم الإلكترونى، لعدد 300 فتاة وسيدة؛ تبعها عدد من الجلسات الاستشارية عبر الانترنت حول أبعاد التنمية المستدامة، كما تم تطوير بوابة التنمية الشاملة لمحافظة كفر الشيخ.

وكذلك تدريب فريق من المحافظة على إدارتها معرفيا وفنيًا، إضافة إلى تدريب أعضاء هيئة التدريس وطلاب وخريجى كليتي الذكاء الاصطناعى والتربية النوعية بالمحافظة فى مجال صناعة المحتوى الإلكتروني.

كما قام محافظ كفرالشيخ ووزير الاتصالات بتسليم شهادات لنماذج من السيدات خريجات الدفعة الأولى لمبادرة قدوة – تك بمحافظة كفر الشيخ؛ وتهدف المبادرة إلى دعم مهارات رائدات الأعمال من صاحبات الحرف اليدوية بمجال التسويق الرقمى والتجارة الالكترونية، من خلال برامج تدريبية وتوعوية مباشرة وأونلاين.

وأوضحت الفتيات المكرمات مدى التطور الذي طرأ على مشروعاتهن نتيجة لمشاركتهن في مبادرة قدوة- تك التي ساهمت من خلال التوجيه والإرشاد فى فتح افاق جديدة لهن ومساعدتهن فى ادارة المشروع واعداد خطة العمل والوصول الى نسبة اكبر من الجمهور وجذب العملاء؛ كما وجهت الفتيات الشكر للقائمين على المبادرة لدورها فى دعم السيدات والفتيات في كافة انحاء الجمهورية لاسيما السيدات داخل القرى.

وشهدت الزيارة استعراض الدعم الذى تقدمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للأشخاص من ذوى الإعاقة والشباب بالمحافظة؛ وأوضح الدكتورعبد المنعم الشرقاوى، رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة المشروعات التى تم تنفيذها لتطوير العملية التعليمية للأشخاص ذوى الإعاقة، وتأهيل مدارس وفصول التربية الخاصة، ومدارس الدمج، وتدريب المعلمين فى إطار خطة تهدف الى تدريب 30 الف معلم على مستوى الجمهورية وكذلك تأهيل المدارس المجتمعية، كما تم إيضاح الدعم الذى قدمته الوزارة لتأهيل مراكز مجتمعية متكاملة ودامجة داخل عدد من مراكز الشباب بالمحافظة، وإنشاء قاعات للحاسب الآلى بها على أعلى مستوى لتقديم خدمات التدريب والتأهيل التكنولوجى لشباب المحافظة بما فى ذلك الشباب من ذوى الإعاقة.

في ختام الاجتماع، سلّم المحافظ وزير الاتصالات درع المحافظة تقديرا لجهوده فى نشر خدمات تكنولوجيا والمعلومات والاتصالات.

حضر الاجتماع الدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، وعادل حامد، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وعمرو محفوظ، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والدكتورة إيمان عاشور مدير المعهد القومى للاتصالات، والدكتور حسام عثمان،مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجى وصناعة الإلكترونيات والتدريب.

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