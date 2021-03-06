الإحصاء: المنازل تستحوذ على 42.6% من الكهرباء المستخدمة خلال 2020

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن قطاع الكهرباء واصل تحقيق فائض فى كميات الكهرباء المولدة بأكثر من 2 ميجا.و.س شهريًا بعد أن سجل حجم الإنتاج 14.7 ميجا.و.س شهريًا بنهاية العام الماضى مقابل 12.9 ميجا.و.س كهرباء مستخدمة.وأوضح جهاز الإحصاء، أن قطاع الاستخدامات المنزلية يستحوذ على النصيب الأكبر من الكهرباء المستخدمة بنسبة 42.6%، يليه قطاع الصناعة 26.4%، ثم مرافق عامة وجهات حكومية 11.6%، استخدامات تجارية 5.4%، زراعة ورى وصرف 4.7%، جهات أخرى 9.3%.