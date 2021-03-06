رئيس مرسى علم يستقبل لجنة وزارية لمتابعة المشروعات التنموية

استقبل اللواء واصف عدلي، رئيس مدينة مرسى علم، جنوب محافظة البحر الأحمر، مسؤولي لجنة متابعة المشروعات من وزارة التنمية المحلية، بحضور المهندس هاني محمد عبدالوهاب، مدير عام خطط ومشروعات التنمية الريفية بوزارة التنمية المحلية، وأيمن محفوظ، ممثل إدارة التخطيط بالديوان العام.وأوضح رئيس مدينة مرسى علم، أن الزيارة تهدف الى متابعة مشروعات رصف الطرق المنفذة بخطة عام 2021، وحصر جميع الأسواق الرسمية والعشوائية والمواقف لدراسة إمكانية تطويرها.وأكد" عدلي" أن اللجنة حصرت جميع المواقف والساحات الرسمية والعشوائية لدراسة إمكانية تطويرها، وأنها تسعى إلى إعداد دراسة وافية ضمن الخطة المعدة للقضاء على الأسواق والمواقف العشوائية، كما تسعى لحصر الأسواق العشوائية التي تتسبب في أضرار بالمناطق السكنية المتواجدة بها أو إعاقة الحركة المرورية، والإضرار بالشكل الحضاري بأماكن حيوية، وضرورة إيجاد الحلول المناسبة والعوامل المحفزة قبل البدء في أي إجراء من شأنه تغيير أماكن أو تطوير تلك الأسواق أو المواقف.وتابع إنه تم الاتفاق على المعاينات الميدانية للمناطق المقترح تطويرها، وإعداد التصميمات التي يتم مناقشتها، للوصول لأفضل الحلول.