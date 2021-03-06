4068 إصابة بكورونا فى العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، عن تسجيل 4068 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و11 وفاة، و3883 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)- أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 723 ألفًا و189 حالة، والوفيات إلى 13 ألفًا و548 حالة، والشفاء إلى 657 ألفًا و32 حالة بنسبة شفاء 90.9%.