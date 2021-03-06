«المغازي» يحذر من التهاون في اتباع إجراءات الوقاية من كورونا

حذر الدكتور عصام المغازي استشاري أمراض الصدر ورئيس الجمعية المصرية لأمراض الصدر، من استمرار تهاون المواطنين في اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.وأوضح المغازي لـ"الدستور" أن فيروس كورونا أصبح متعدد وله أعراض مختلفة، وقد يؤثر على الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجهاز العصبي، والجهاز الدوري.وأشار المغازي إلى أنه يجب الحذر رغم توفر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لافتا إلى أن وزارة الصحة تطعم المواطنين طبقا لعدة معايير ولن يحصل على اللقاح جميع المواطنين دفعة واحدة، لذلك يجب اتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس حتى يصبح اللقاح متوفر وفي متناول الأيدي.