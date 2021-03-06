الحكومة توافق على تخصيص أرض لجامعة المنوفية بالسادات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، السبت، خلال زيارته لمحافظة المنوفية مجلس جامعة المنوفية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، والدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة وأعضاء مجلس الجامعة.خلال اجتماعه بأعضاء مجلس جامعة المنوفية، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بتواجده في هذا الصرح التعليميّ الكبير، قائلًا: "أكنّ كل الاحترام والتقدير لكافة المؤسسات الأكاديمية والعلمية على مستوى الجمهورية".كما أشار رئيس الوزراء إلى أهمية المشروعات التي تنفذها الدولة حاليًا، في مختلف المحافظات، وهو ما يستدعي الاستفادة من كل الخبرات الأكاديمية بالجامعات؛ لمساعدة الدولة في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية:" نحن نُعوّل على دور الجامعات في تنفيذ مشروع تطوير القرى المصرية، الذي يأتي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة""، كما نوه مدبولي إلى الدور الكبير للخبرات الأكاديمية في تنفيذ الاشتراطات البنائية الجديدة.وأعلن رئيس الوزراء عن موافقته على مطلبين لجامعة المنوفية، فيما يتعلق بمستشفى الطوارئ ومعهد الكبد، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم الكامل للجامعة، مشيدًا بالجهود التي تقدمها الجامعة لخدمة المواطنين.كما أعلن مدبولي عن أنه لا يوجد ما يمنع من التنسيق، بشأن توفير أراض للجامعة في مدينة السادات، موجهًا في هذا الصدد بتقديم الدراسة الخاصة بهذا المقترح، على أن يتم التنسيق بشأنها.وأكد رئيس الوزراء أن كل مؤسسات الدولة تعمل جنبًا إلى جنب؛ وذلك بهدف تحقيق الصالح العام للدولة والمواطنين، مضيفًا أن هذه المرحلة تشهد اهتمامًا غير مسبوق بالتعليم العالي من الرئيس عبدالفتاح السيسي سواء من حيث الاهتمام بضرورة إقامة جامعة في كل محافظة، أو من خلال إنشاء الجامعات الأهلية، التي سيكون لها دور كبير في تقديم خدمات متميزة لشريحة كبيرة من الطلاب.وشاهد رئيس الوزراء فيلمًا قصيرًا يوضح جهود الجامعة المختلفة، لاسيما ما تم في إطار التعامل مع أزمة فيروس كورونا، كما تسلّم درع تكريم من رئيس الجامعة.