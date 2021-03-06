«مهذب على غير عادته».. قصة خناقة لأحمد فؤاد نجم في أتيليه القاهرة

في أمسية فاجومية جمعت الشاعر أحمد فؤاد نجم بالفنانة فردوس عبدالحميد والموسيقار فاروق الشرنوبي، بأتيليه القاهرة، وغنى معهما أغاني مسرحيته "عجايب" من إخراج محمد فاضل وألحان الشرنوبي.وخلال الأمسية التي أعادت "نجم" بعد غياب 5 سنوات، ألقى بها عدة قصائد خاصة به، وبدلا من أن يتحاور الشعراء الحاضرين بالأمسية حول قصائد نجم واتجاهاته الفنية والشعرية، إلا أن الأمسية تحولت إلى "خناقة"، فقد رأى أحد الشعراء أن أشعار نجم لا معنى لها، وأنها عبارة عن تعليقات صحفية وسياسية موزونة، ورأى شاعر آخر أن أحمد فؤاد نجم لم يكتب سوى نصف بيت شعر والباقي تاريخ حياته، وصرخ شاعر آخر في وجه "نجم" قائلا: "أنت شاعر المثقفين ولست شاعر الشعب".احتدمت المناقشة، وفزعت الشاعرة العربية ظبية خميس، فوقفت تدين طريقة مخاطبة شاعر كبير مثل نجم، مؤكدة أنه ساهم في صياغة وجدان الشباب العربي من المحيط إلى الخليج، وفي مقال بجريدة الأهالي نشر بتاريخ 31 مايو 1989، ذكر أنه من الرائع أن نجم لم يغضب من اتهامات الشعراء الشباب، وقال لهم: أنا كتبت 600 قصيدة ودافعت عن حرية الناس وقضيت 18 عاما في السجون من أجل مواقفي وقصائدي هذا هو اجتهادي.وأوضح نجم، أنه في كثير من الأحيان لم يجد الوقت للعكوف على صناعة جماليات القصيدة، وفي أحيان أخرى كان يجد الوقت لعمل النمنمة الجمالية المطلوبة، ولكن المؤكد أن قصائده جاءت من أعماقه دون كذب أو افتعال، مضيفا أن موهبته الحقيقية في استلهام الحس الجماهيري وصياغته، ولذلك فإن الجماهير تستطيع أن تحفظ أغنيته وتغنيها معه.قوبل كلام نجم بالمعارضة أيضا من قبل شاعر شاب، قال له: إن الناس تحفظ أغاني محمد عبدالوهاب وأم كلثوم وهي أغاني رجعية، فالقصيدة الثورية من وجهة نظر الشاعر الشاب هي القصيدة المتجاوزة للأيديولوجية السائدة، وليست القصيدة التي تتعامل مع الأطر والأشكال السائدة كما تفعل قصيدة "نجم".ورد نجم عليه بتقديم النصيحة له، بأن يقرأ قصائده مرة ثانية ليتعرف على مدى التجديد الذي أحدثه في شكل القصيدة، أما حكاية القصيدة الثورية التي يجب أن يرفضها الناس فقد رفض نجم هذا المفهوم، وقال له: أنا أحب الناس وأكتب لهم وأعيش معهم، وقد أعطوني الكثير فلماذا أرفضهم، وصفق الحاضرون طويلا، فقد كان "نجم" مهذبا على غير عادته.