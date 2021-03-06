إزالة حالة تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية بالعدوة في المنيا
السبت 06/مارس/2021 - 03:34 م
المنيا ـ على حسينطباعة
أزالت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة شمال محافظة المنيا، حالة تعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص علي الأراضي الزراعية وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.
و قال اللواء محمد محمود عزت، رئيس مركز ومدينة العدوة، أن إدارة الانشغالات والإزالات بالوحدة المحلية، أزالت حالة تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص، بقرية عطف حيدر التابعة للمركز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.
وأكد رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي في في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية والعمل على رصد مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، والحفاظ على الرقعة الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
و قال اللواء محمد محمود عزت، رئيس مركز ومدينة العدوة، أن إدارة الانشغالات والإزالات بالوحدة المحلية، أزالت حالة تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص، بقرية عطف حيدر التابعة للمركز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.
وأكد رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي في في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية والعمل على رصد مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، والحفاظ على الرقعة الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.