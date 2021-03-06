إزالة حالة تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية بالعدوة في المنيا

أزالت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة شمال محافظة المنيا، حالة تعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص علي الأراضي الزراعية وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.و قال اللواء محمد محمود عزت، رئيس مركز ومدينة العدوة، أن إدارة الانشغالات والإزالات بالوحدة المحلية، أزالت حالة تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص، بقرية عطف حيدر التابعة للمركز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.وأكد رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي في في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية والعمل على رصد مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، والحفاظ على الرقعة الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.