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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لخلافات الجيرة.. جزار يعتدى على جاره ويقطع أذنه بتمى الامديد

السبت 06/مارس/2021 - 03:23 م
جزار يعتدى على جاره
جزار يعتدى على جاره
عمرو الحوتى
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أقدم جزار بقرية تابعة لمركز تمى الامديد بمحافظة الدقهلية، بالتعدي على جاره لخلافات جيرة بينهما، وقطع أذنه اليمنى وأصابه بجرح قطعي بقدمه اليمنى.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمستشفى السنبلاوين العام لمركز شرطة تمى الأمديد، بوصول "ر. ص. م. ع"، 28 سنة، عامل، مقيم قرية الخمسة، بدائرة المركز مصابا بجرح قطعي بالأذن اليمنى وآخر قطعي بالقدم اليمنى وادعاء تعدي.

وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤاله اتهم "ا. ر. م. ا"، 34 عاما، جزار، ومقيم بذات القرية، بالتعدي عليه بالضرب بألة حادة سكين، وإحداث إصابته وذلك لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة،
وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة وتم التحفظ عليها وتحرر عن نلك المحضر رقم 1170 2021 جنح مركز شرطة تمى الأمديد، وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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