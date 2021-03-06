ضبط 25 قضية تموينية في أسوان

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسوان، اليوم، ضبط 25 قضية تموينية خلال حملة على الأسواق فى مجال ضبط القضايا التموينية.وأسفرت نتائج الحملة عن تحرير 25 قضية تموينية، على النحو التالى: 3 قضايا استخدام اسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، و5 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و9 قضايا عدم حمل شهادة صحية.وتركت نتائج الحملة أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.