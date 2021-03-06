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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أحد أقارب حادث الكريمات يحكي تفاصيل لحظات الوداع

السبت 06/مارس/2021 - 06:32 م
جنازة ضحايا حادث
جنازة ضحايا حادث الكريمات
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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قال خالد محمود عطية، مدير مركز شباب بني محمديات بأسيوط، أحد أقارب ضحايا حادث الكريمات، الذي راح ضحيته 20 شخصًا وإصابة 5، إن الحادث ابتلع زوجة وأولادها الثلاثة (٣ فتيات وولد)، وهناك طفلان في حالة حرجة داخل المستشفى ببني سويف.

أضاف عطية أن الحادث كان فاجعة كبيرة أصابت القرية بالهلع: "توفي منّا 5 أشخاص، منهم أبناء مروان الذي توفي منهم شخص وعائلة خرقوب فقدت أحد أبنائها، فيما اختطف الحادث 8 من أولاد عمران لتودع قرية بني محمديات 18 شخص تقريبًا إلى مثواهم الأخير".

أوضح أحد أقارب ضحايا حادث الكريمات أن زوجة صفوت كانت تحضر إلى مدينة أبنوب أيام الامتحانات وبعد انتهائها تعود أدراجها إلى القاهرة مرة أخرى لتقيم مع زوجها وأطفالها الذين انتهوا من امتحاناتهم وكانوا في طريقهم إلى القاهرة.

أشار إلى أنه قبل سفر الأطفال بساعات قليلة، حضر مصطفى صفوت وقام بشراء الحلوى وسارع للعب مع أطفالنا هو وأشقائه وحرص على التقاط بعض الصور مع أقاربه وجيرانه وأصدقائه بهاتفه المحمول، وأخبرهم أنه سيعود إلى القاهرة ويرغب في التقاط بعض الصور التذكارية.

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